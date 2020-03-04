韩国政府高官：“习近平访韩不会改变，但如果新冠疫情不能克服，将受到影响”. March. 04, 2020 07:28. by 韩基宰记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 record@donga.com,lightee@donga.com. 韩国外交当局普遍认为，由于新型冠状病毒感染症事态长期化，中国国家主席习近平上半年访韩的计划可能会受到影响。 外交当局高层官员3日会见记者时表示：“日本媒体上有很多报道称习主席4月份的访问计划已被推迟”，“我认为，如果（新冠病毒）事态不能尽快克服，（习主席访韩日程）也会推迟。”这虽然提到的是外电关于中日正在协调因新冠疫情而推迟习主席4月份访日日程的报道，但这是韩国政府高层官员首次提到习主席的访韩也会受到新冠疫情的影响。但是该官员补充说：“我们仍然在现有协议框架下推进（上半年访韩）日程。” 有评价称，今年与俄罗斯迎来建交30周年，但对俄外交日程也很难在短时间内具体化。据悉，韩国政府原计划最早在本月内推进俄罗斯外长拉夫罗夫的访韩计划，但由于新冠疫情的影响而变得困难。据悉，除此之外，低级别的诸多外交日程已经延期或取消。 在外交当局高度关注美国禁止韩国人入境等可能性的情况下，美国表明了暂时“加强检查”的立场。美国副总统迈克·彭斯当地时间2日在记者会上表示：“对意大利和韩国的所有直航航班，将在机场进行100%（发热）检查。” 但是，美国总统特朗普同一天在回答记者“是否考虑加强旅行限制”的提问时回答说：“对（新冠疫情）发病较多的特定国家会这样做”，暗示存在加强应对的可能性。 日本外务省2日将庆尚北道庆山市、永川市、漆谷郡、义城郡、星州郡、军威郡等6个地区的感染症危险信息从原来的“等级1”提升至“等级3”。等级3建议暂停访问，是四个级别中第二个严重级别。 据统计，截至3日下午，禁止韩国人入境或予以隔隔离的国家共有89个。占联合国会员国（193个国家）一半的46%。外交部表示，截至3日上午，在海外被隔离的韩国人超过1200人。据悉，中国和越南分别有960人和270多人被隔离，俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、卡塔尔等地各有10多人被隔离。

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