气候变化的解决方法在于海洋. March. 04, 2020 07:29. . 自工业革命以来，人类在工业活动中产生的温室气体增加对气候系统产生了不利影响。为了调查全球变暖的科学根据，1988年成立了“政府间气候变化专门委员会（IPCC）”。IPCC警告说，地球的平均气温在过去一个世纪里上升了约0.6摄氏度，到2100年与1990年相比将上升1.5至5.8摄氏度。在此基础上，1992年里约联合国环境与发展会议通过了《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）。 作为最高决策机构，UNFCCC设立了缔约国大会（COP），以缔约国协商一致的方式决定《公约》的执行。为支持缔约国大会的决策，还设立了附属机构，即科技咨询附属机构（SBSTA）和执行辅助机构（SBI）。韩国在2015年的巴黎协定中发表了到2030年为止将国内温室气体排放量比预测值（BAU）减少37%的目标。 气候变化导致海水温度变化和海平面上升，改变了海洋生物的生存环境。吸收二氧化碳是导致地球升温的罪魁祸首，而在海藻类中，也有吸收二氧化碳能力比热带雨林高5倍的种类。我国是世界第四大海藻类生产强国，海洋种植面积比陆上大得多。我国政府正在推动海藻作为二氧化碳吸收源得到国际公约的认证。 此外，我国政府希望主办2022年第28届联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP28），以消除国内外对气候政策的担忧。如果在韩国举办COP28，将会有很高的雇佣创出效果。在希望申办的国内多个候选地区中，全罗南道丽水被认为是最适合的热门候选地区。丽水曾在2012年举办过丽水世博会。它是通过海洋应对气候变化，以及海洋资源可持续管理的最佳区域。此外，为了吸引大会，需要有一个大型会议中心。丽水大型会展中心等2012年世界博览会基础设施保存完好。丽水可以利用陆路、海路、航线等多种交通工具，航线条件也很容易满足。 更重要的是，在2012年世博会之前，丽水有过推进申办COP的经验。缔约国大会的召开将起到经济复苏的催化剂作用。另外，它还有助于确保政策的推动力，实现韩半岛和平，提高大韩民国的经济及外交竞争力。

한국어