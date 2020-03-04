加油，大邱、庆北！加油，大韩民国！. March. 04, 2020 07:29. . 自1月20日首次发现新型冠状病毒感染确诊患者以来，韩国在45天里与传染病展开了战争。以昨天为基准，新冠肺炎确诊患者的89%（4285名）集中在大邱和庆尚北道地区，这一情况着实令人惋惜。病床供给跟不上暴增的病人数量，一直忙于繁重工作的医护人员正在精疲力竭。在这样的社会灾难中，大邱、庆北市民沉着应对和来自全国各地的声援为克服新冠危机注入了勇气。 大邱和庆北市民每天有数百名患者增加，但他们不惧传染病的恐惧，发挥了成熟的市民意识。在口罩大乱中冷静排队，即使住院延迟，也听不到争吵的消息。大多数市民自发地实践着“保持距离”，餐馆因此受到打击，他们纷纷伸出援助之手，帮助耗尽库存。商家老板们带头降低租金。大邱市内的医院面对感染的危险和不断增加的赤字，仍坚持不关门，声称“需要小区最后一位医生”，民间医院大邱东山医院空出医院，主动申请成立新冠专门医院。大邱天主教大学的学生们在福利系统瘫痪后，给独居老人送去了便当。 韩国社会全心全意为大邱、庆北加油助威。这是一种值得骄傲的市民意识，他们没有歧视和排斥，而是不惜慰问和温情。社会福利共同募捐会接收的帮助新冠疫情受害者的特别捐款不到10天就超过了270亿韩元。首尔市城北区基础生活补助领取者打破保险，捐出119万韩元后，看到该报道的大邱北区市民担心吃不下饭，决定送去小菜。首尔市阳川区的小学生们筹集零花钱，开始捐款。 为了帮助大邱的医疗团队，各地医疗团队都乐意前往照顾患者。也有毫不犹豫地提供他们住宿场所的公司社长。大邱医疗院和大邱东山医院堆放着市民们送来的口罩、饮料和便当。 虽然为了防治新冠疫情，国民们互相保持身体上的距离，但互相伸出温情之手，减少了心理上的距离。1997年外汇危机时的“募金运动”、2007年泰安油船漏油事件、2015年“中东紧急呼吸征”（MERS）献血运动等，我们在每次国家危机中都团结一心，克服危机。双方互相帮助的手正在孕育着克服新冠疫情危机的希望。

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