在这种情况下，朝鲜进行短程导弹发射的挑衅. March. 03, 2020 07:51. by 申圭鎭, 韓相準 newjin@donga.com,alwaysj@donga.com. 朝鲜2日在江原道元山一带发射了两枚短程导弹。这是自去年11月28日发射超大型火箭炮后时隔95天，也是今年以来首次进行挑衅。分析认为，文在寅总统在“3·1”节纪念仪式上提议南北保健合作，朝鲜时隔一天以挑衅相回应，也是为了敦促美国转变对无核化谈判的态度。 据韩军联合参谋本部透露，朝鲜2日中午12时37分左右，在元山内陆以20秒为间隔连续发射了两枚短程导弹。运载火箭最高飞行高度为35公里，向东北方向飞行240公里，最后坠落在东海上。韩美情报当局认为这是一种新型短程弹道导弹，正在对此进行分析。 此次挑衅首先被解释为是为了在新冠疫情危机和朝美间胶着局面下谋求内部的体制团结。韩国军方一名有关负责人表示：“据评价，朝鲜是在上个月28日联合打击演习的延长线上发射导弹的。”青瓦台国家安保室长郑义溶当天与国防部长官郑景斗、国家情报院长徐薰等召开了紧急相关部门长官会议。青瓦台表示：“对于朝鲜采取导致军事紧张的行动表示强烈忧虑”，“这不利于缓和韩半岛军事紧张局面的努力，我们敦促朝鲜停止这一行动。”

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