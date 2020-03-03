LG化学超越中国企业，在电动汽车电池领域居世界第二位. March. 03, 2020 07:51. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在上月全球电动汽车电池使用量排名中，LG化学超过中国最大的电池企业CATL(宁德时代新能源科技有限公司)，跃居世界第二位。有评价称，在中国政府的偏向性补助金政策下被疏远的韩国电动汽车电池企业成功开拓了欧洲等新市场，找到了出路。 2日，全球市场调查公司SNE Research以今年1月的电动汽车电池出货量为标准，对企业的占有率进行了调查，结果显示，LG化学以22.9%的占有率排在松下(27.6%)之后，位居第二。三星SDI和SK Innovation的占有率分别为5.1%(第4位)和2.8%(第7位)。至此，韩国3家电池企业的占有率合计达到30.7%，同比(14.2%)增长了一倍多。国内企业占有率总和超过30%尚属首次。 国内三家公司都保持着快速增长的势头。LG化学今年1月的电池出库量为1671毫瓦时，同比增加了2倍以上。同期三星SDI出库量为371毫瓦时，增加了22.7%，全球排名从第6位上升到第4位。SK Innovation的出库量也增加了2倍以上，从第12位上升到第7位。 从中国政府正式提供援助的2017年下半年开始，中国CATL成为世界最大的电池企业，直到去年也一直没有失去第一的位置。中国政府一直以来以使用本国电池的环保车为中心，向消费者提供购买补贴。但随着中国政府从去年开始逐渐减少对本国企业的补贴，情况发生了变化。进入今年以来，由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，中国内需市场受到巨大冲击，依靠政府补贴和内需市场壮大的CTL、BYD、国轩高科、EVE等中国企业受到了直接冲击。特别是CATL，与松下、LG化学相比，CATL去年的出库量一直维持在2倍以上，但仅一个月时间就下滑到了第3位。 相反，韩国电池企业在中国市场陷入苦战后，在除中国以外的国际市场上找到了突破口。他们开始通过提高技术竞争力，攻占欧洲和美国电动汽车市场。有业内人士认为，近年来欧洲电动车市场开始全面打开，这在一定程度上带动了国内电池企业的爆发性增长。 SNE Research认为，韩国3家电池公司分别与欧洲汽车制造商签订了电池供应合同，形成了坚实的网络。特别是，LG化学供应电池的雷诺电动车“ZOE”和奥迪的“E-tron EV”的销量增加，市场占有率得以稳步提高。三星SDI方面，宝马的“330e”、大众的“帕萨特GTE”等车型的销售势头也带动了三星SDI的增长。SK Innovation是随着Niro EV和Soul Booster等的销售好转而成长起来的。业内人士预测说：“短期内韩国3家电池公司将以欧洲市场为跳板全力奋战，但中国企业也很有可能立即反击，日本松下也依然健在，因此今年应该周密制定市场战略等。”

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