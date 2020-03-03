特朗普反应迟缓，彭斯是门外汉……美国应对新冠疫情“总体上困难局面”. March. 03, 2020 07:51. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、纽约=常驻记者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. 因新型冠状病毒感染症疫情，美国各界对特朗普政府应对危机能力的批判正在加剧。在出现2名死亡者和确诊者不断增加的情况下，人们强烈指责特朗普政府因为要竞选连任而仍然坚持没有根据的乐观论。《华盛顿邮报》1日以采访20多名政府官员的结果为基础报道说：“政府内部混乱、领导力缺失、信息不足等情况非常严重。”某高层官员吐槽称，“处于完全混乱（complete chaos）状态”。 有人还指出，特朗普总统任命律师出身的副总统迈克·彭斯而不是专业医疗人员为应对新冠疫情的总负责人，是一个失策。身为虔诚的福音主义基督教徒的彭斯，在担任印第安纳州州长的2015年，曾因未能处理好州内发生人类免疫缺陷病毒（HIV）事件而受到指责。他有拒绝医疗专家关于更换注射针头的建议，并对香烟和癌症的关联性表示怀疑的前科。 在野党民主党支持率第一竞选人、参议员伯尼·桑德斯在推特上辛辣地批评说：“任命了企图靠祈祷来防控HIV的人。”参议员克里斯·墨菲（民主党、康涅狄格州）也表示：“提名不相信科学的人担任负责人，这不是一个明智的决定。”据悉，白宫部分人士提议“引进外部的医疗专家”，但特朗普直接表示反对，称“这会被看作行政部门应对失败，不能相信他们的忠诚”。 除彭斯外，白宫任命国务院负责世界卫生外交事务的官员德伯拉·巴克斯为新冠疫情特别代表的做法也受到批评。包括现任保健福祉部部长艾丽克斯·艾扎、副总统彭斯、特别代表巴克斯在内，光是负责人就有3人，属于“房上建房”。代理总统办公厅主任米克·穆尔韦尼接受彭斯的指示，指示各部门“通过副总统办公室进行所有沟通”，也引发了争议。这是因为，看上司的眼色将很难快速共享信息及准确传达信息。 一些官员准备不到位也受到批评。新冠疫情应对小组成员、国土安全部下属的市民移民局（CIS）代理局长肯·库奇内利在推特上留言说，“在哪里能找到整理好的新冠疫情扩散的在线地图？” 当天，华盛顿州当局表示，一名患有旧病的70多岁男子在柯克兰一家医院死亡。一天前，在同一家医院也有一名50多岁的男性死亡。《纽约时报》报道说，考虑到两名死亡者，仅华盛顿州就有1500人可能因社区感染而患上了新冠病毒。据悉，除此之外，还有3名病情危重的患者，不排除死亡人数增加的可能。尽管如此，特朗普总统在竞选现场仍然坚持，“新冠疫情将奇迹般地消失”，“民主党的批评带有政治意图。他们的主张是新的谎报疫情（hoax）”。 彭斯当天表示：“特朗普政府不是对整个韩国，而是对大邱下达国务院禁止旅行的命令，这是特朗普总统的意思。”这被解释为，与全面禁止入境的中国、伊朗不同，对盟国韩国给予了某种照顾。但艾扎部长在福克斯新闻节目中表示，“一切（选项）都在桌子上”，暗示不排除将韩国全国指定为旅行禁止地区的可能性。

한국어