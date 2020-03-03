PGA首冠，本田精英赛任成宰逆转取胜. March. 03, 2020 07:51. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “目前在韩国，很多人因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而感到疲惫。很高兴能传递令所有韩国人都感到自豪的消息。” 在自己的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛第50场比赛上首次打破冠军荒的任成宰(22岁•CJ大韩通运)在给国民带来希望礼物后如是说。看到在难度较高的场地上取得惊心动魄的逆转胜利的他，球迷们纷纷表示：“就像1998年外汇危机时在美国女子公开赛上展示‘赤脚斗志’，并登上冠军宝座的朴世莉(43岁)一样，任成宰给国民克服危机带来了自信。” 2日，任成宰在美国佛罗里达州棕榈滩花园的PGA全面俱乐部球场(70杆)结束的PGA巡回赛本田精英赛上，以低于标准杆6杆共274杆的成绩取得了生涯首个美巡赛冠军。上赛季在所有巡回赛选手中出战次数最多达到35场比赛(7次进入前10名)，被称为“钢铁侠(铁人)”的他是首位登上美巡赛新人王宝座的亚洲选手。凭借本场夺冠，任成宰成为继崔京周、梁容银、裴相文、卢承烈、金时沅、姜成勋之后，第七个获得PGA巡回赛冠军的韩国人。 落后领先者3杆，以并列第5位的成绩参加最后一轮比赛的任成宰到11号洞为止，共击出了5个小鸟球(柏忌1个)，单独排在第一位，但他在12、13号洞连续犯下柏忌。但是接着他又在以挑剔著称的补熊陷阱(Bear Trap，15~17号洞)的15号洞和17号洞(以上标准杆3杆)上都成功推入2米远的小鸟球推杆，再次成为单独领先者(低于标准杆6杆)。 在18号洞(5杆)，任成宰因为第三杆击球打短，小球掉进沙坑，面临了最后的危机。如果掉杆，在17号洞成功推入16.3米远的小鸟球推杆，以1杆之差紧追不舍的麦肯兹•休斯(加拿大•第2位)和汤米•弗利特伍德(英格兰)等将迎头赶上。但是任成宰以美如画的沙坑救球，将球放在距离洞口70厘米的位置，成功保帕。结束比赛后在更衣室休息，通过电视观看比赛的任成宰在最后的追击者弗利特伍德(第3位)在18号洞错失小鸟球，在确定自己的冠军后拥抱球童分享喜悦。与任成宰同组竞争的休斯无奈地说：“我是一个会犯错的人，但任成宰就像机器一样精确。”获得126万美元(约15.05亿韩元)冠军奖金的任成宰在奖金排名中位居第3位。另外，在联邦快递杯积分榜上，他的排名跃升至第二位，仅次于贾斯汀•托马斯(美国)。 任成宰没有在美国买房，而是辗转于酒店和爱彼迎客舍等地参加巡回演出。在去年9月的桑德斯潘斯锦标赛上，他在经过加时赛鏖战后获得亚军后，回到酒店流下了眼泪。不过，这次酒店对他来说并不是“眼泪沾湿的宿舍”。“今晚，我将在酒店等我所在的所有场所度过人生中最幸福的时刻。”

한국어