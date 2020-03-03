迷上“洪尚秀风格”的国际电影节. March. 03, 2020 07:52. by 金哉希 jetti@donga.com. “赤裸裸地表现出日常(生活)欲望的导演。” 这是对在第70届柏林国际电影节上凭借电影《逃走的女人》获得银熊奖导演奖的洪尚秀导演(60岁)的作品世界的评价。洪导演的作品通过男女的日常见面和对话，赤裸裸地展现了人类的欲望和伪善。从1996年长篇处女作《猪堕井的那天》到第24部长篇《逃走的女人》，以自传故事为基础，集中描写人物的心理，构筑了“洪尚秀电影”独有的色彩。 洪导演作品的最大特点是日常生活。平凡的男女在工作场所或旅行地相遇，通过吃饭、散步、喝酒等琐碎的日常对话来描写人物的感情。男女主人公喝酒聊天的场面一定会出现在洪导演电影的日常生活中。在酒桌上，琐碎的事情成为讨论的主题，而真正登场人物想要表达的核心则被排除在外。初衷是暴露出隐藏的沟通界限。影评人尹成恩说：“从表面看虽然是平凡的角色，但通过各个人物之间的微妙的力学关系，将内心的矛盾、冲突、伪善如实表现出来，增加剧情的趣味性。正如查理-卓别林所说，‘远看是喜剧，近看是悲剧’在洪导演的电影中也有所体现。” 洪导演的作品世界随着恋人演员金珉禧巩固成为“人格面具(第一人称叙述者)”，迎来了拐点。过去洪导演的电影主要描写了男主角对不明确表达内心想法的女性人物的内心矛盾，在此过程中男主人公的“窝囊”表现得非常自嘲。电影评论家安崇范表示：“在现有的洪导演作品中，如果说女性人物是男性微观欲望的对象，那么从2010年的《玉熙的映画》开始，就表现出了窥探女性欲望的意志。在《独自在夜晚的海边》(2017年)中，通过金珉禧这一人格面具表达了对脱离社会标准的生活的苦恼。”在金珉禧获得柏林电影节最佳女主角奖的《独自在夜晚的海边》中，详细描写了因无法承受与有夫之妇见面带来的压力而放下一切前往海外的英熙(金珉禧饰)的心理变化。 将日常生活原原本本地展现出来的剧本特征在拍摄手法上也有所体现。洪导演没有特别的技巧，喜欢全景、变焦拍摄等基本的技法。安评论家说：“洪导演经常使用不掐断画面的‘长镜头’技术，即使画面中的被摄物体消失，也会在几秒钟内展示那个场面。没有特别的技巧，原封不动地记录时间和空间。通过这些，让观众把注意力集中到人物的说话、行动和台词中隐藏的卑鄙欲望上。” 洪导演在国际电影节上不断推出电影，成为了“电影节喜爱的导演”。电影评论家全赞一表示：“位于西欧社会的现代主义的特征是日常美学。洪尚秀的电影在法国、柏林等备受瞩目是因为他的作品执意追究日常琐事。洪导演没有把社会信息和时代性装进作品里，而是在如实展现日常生活上下功夫。”

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