宦官王振之死. March. 03, 2020 07:52. . 1449年，52万大军从北京出发，奔赴山西省。这是皇帝英宗和英宗的师父宦官王振所率领的亲征蒙古军。由名为艾森的英雄指导的蒙古族一派瓦剌族人向明朝举起反旗，英宗随即站出来要征伐瓦剌。明军的优缺点极其明显，优点少。几乎唯一的优点是火药武器和利用这些武器的守城战。特别是对于游牧骑兵来说，效果非常明显。不过，火器目前性能还不成熟，上野战战场还不是对手。比任何人都了解明军弱点的人是军队指挥官。当瓦剌军接近时，明军指挥官们跪在地上哀求撤军。但英宗和王振却丝毫不为所动。 这次亲征的主角不是英宗，而是宦官王振。然而，这种勇气究竟从何而来，却是个谜。除了推测是无知的勇气之外，没有其他理由。强行出征的理由是什么呢？在王振看来，他是中国历史上拥有权力之大前所未有的宦官。他的不正当敛财相当于中国几年的财政。不可能没有抨击，似乎是为了平息这种抨击，策划了一个巨大的活动。但是，就算可以欺骗皇帝和自己，也不能欺骗现实。 战事刚一打响，明军惨败。这时，王振才决定撤退。但是害怕承担失败责任的他，转而逃向自己别墅所在的地方。据说，这是为了在别墅举行宴会，安慰英宗的心。这一失误使他们被瓦剌军赶上。王振被杀害，英宗被俘，明朝险些灭亡。容易赚钱，容易成功，就小看世界。如果用活动来搞政治，国民会显得愚蠢，过于相信活动的力量。持国难于得国。作秀可以迷惑人，但不能解决问题。王振给我们的教训是：欺世者终将自欺而自毁。

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