新冠疫情冲击席卷制造业，必须检查蔓延至金融领域的可能性. March. 03, 2020 07:52. . 三星电子、现代汽车等韩国招牌制造企业因新冠疫情暂时关闭了国内部分工厂，海外工厂的运营也受到了影响。从以服务业为中心的内需产业到制造业和出口，新冠疫情的影响正在扩散。 现代汽车蔚山工厂上个月28日出现新冠病毒感染确诊患者，导致生产劳恩斯GV80·帕利塞德的第二工厂暂时停产。在此之前，三星电子也于上周在龟尾工厂和器兴半导体工厂共发现了3名确诊患者，因此关闭工厂，开始了防疫工作。本月1日，LG Innotek龟尾工厂出现确诊患者，导致相关生产线暂时停产。 随着禁止从韩国入境的国家增加到80多个国家，出差受阻，海外事业也受到了阻碍。LG化学决定在美国俄亥俄州玫瑰城建设与通用汽车公司合资的电池生产工厂，并计划今年4月邀请美国总统特朗普出席开工仪式，但该计划最终流产。原计划于今年3月内完工的中国广州LG显示器工厂的完工及量产日程也变得不透明。 新冠疫情造成的经济损失将十分广泛和长期，是过去非典（SARS）和中东紧急呼吸征（MERS）疫情所无法比拟的。仅从上个月的出口来看，因零部件采购问题导致生产中断的汽车部门减少了16%，2月份的单日出口额比去年2月份减少了11.7%。 更不用说已经遭受重创的内需了。受新冠疫情影响较小的1月份零售额比前一个月减少了3.1%，但从空荡荡的餐厅、电影院、百货商店等来看，不久后公布的2月份统计结果将比1月份更加严重。从信用卡业界统计的2月1日∼23日个人信用卡使用额来看，与1月份相比减少了45%。 昨天政府和执政党讨论了新冠疫情的预算追加更正计划。为解决燃眉之急，需要迅速编制和执行。但实际上不少领域和企业、个体户很难靠追更预算恢复原状。去年，主要商业银行对包括个体户在内的中小企业的贷款超过了440万亿韩元，受不景气的影响，贷款滞纳率正在逐渐提高。 要密切观察受实体经济萎缩打击的中小企业、个体户的金融障碍或因家庭负债增加而发生金融危机的可能性。更进一步说，除了采取追更预算等临时措施外，有必要认真研究根本性的政策转换，以加强虚弱的经济体质，带动企业扩大投资。

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