文在寅提及三一独立精神，称“我们定能战胜COVID-19”. March. 02, 2020 07:48. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统1日在迎来三一独立运动101周年之际表示，“我们定能战胜COVID-19(新型冠状病毒感染症)，在外部实现‘韩半岛和平与共同繁荣’，打造坚如磐石的大韩民国。” 文总统当天在首尔钟路区培花女子高中举行的三一独立运动纪念仪式上表示，“虽然新冠肺炎疫情暂时会威胁到我们的生活，但无法动摇我们的团结和希望。”提及三一独立运动精神的文在寅总统表示：“现在全国国民团结在一起。我们可以战胜新冠肺炎疫情，重振萎缩的经济。”在批评政府应对口罩大乱、病床不足、禁止中国人入境等的迟缓时，他再三强调“一起”(12次)、“齐心”和“团结”等，希望国民能够信任政府对新冠肺炎疫情的反应。接着表示“政府为了切断(COVID-19的)进一步扩散，正竭尽全力”，刻画政府的努力的文总统强调称，“大邱庆北并不孤单。” 同时，文总统还表示：“希望与朝鲜在保健领域进行合作。在韩朝共同应对人畜传染病的扩散，共同应对边境地区的灾害•灾难和韩半岛的气候变化时，我们同胞的生活会更加安全。”以新冠肺炎疫情为契机，再次提议进行南北合作事业，以此暗示了对朝鲜提供防疫物资支援的可能性。但是也有人指出，在国内口罩等防疫物资严重不足的情况下，南北合作提案是否妥当。 文总统接着表示：“日本是离我们最近的国家，也是邻邦。不会忘记过去，但我们也绝不会停留在过去。希望日本也是这种态度。”虽然韩日军事情报保护协定(GSOMIA)有条件延长决定的最后期限即将到来，但文总统回避直接提及日本的限制出口等问题，表明了希望改善韩日关系的意志。 文总统还就送还位于哈萨克斯坦的独立军大将洪范图将军遗骸一事表示：“带领我们取得凤梧洞战斗和青山里战斗胜利的平民出身的伟大独立军大将洪范图将军的遗体终于可以运回国内。”政府正在研究本月末哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特•托卡耶夫访韩的同时，利用空军运输机奉还洪将军遗骸的方案。 另外，考虑到新冠肺炎疫情，当天的纪念仪式以最小的规模运营，只有50多人参加。在大邱指挥新冠肺炎防疫工作的国务总理丁世均、主管应对事务的行政安全部长官陈永、保健福利部长官朴能厚没有出席。文在寅总统致纪念词后，从李承晚前总统开始，强调克服国难意志的历代总统的信息通过影像进行了介绍，但却没有全斗焕、卢泰愚、李明博、朴槿惠前总统的影像。似乎是反映了新冠肺炎疫情带来的沉重气氛，在文在寅总统致纪念辞时，全场只出现了一次掌声，“向分担痛苦，培养希望的所有人致以深深的敬意，对此深表感谢”。

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