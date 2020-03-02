黄金时间两周……呆在家里防控新冠疫情. March. 02, 2020 07:48. by 李振汉 医学记者·医生、魏恩智记者、谢志远记者 likeday@donga.com,wizi@donga.com. 未来两周！ 这是专家们为了防止新型冠状病毒感染症在全国扩散而提出的黄金时间。据保健当局和国内医学团体1日透露，新冠病毒一般在感染3~5天后出现症状。发现症状两三天后，会向肺炎的方向发展。如果早期发现感染，治疗需要两周左右的时间。也就是说，经过两周左右的时间，现在出现新冠病毒症状的患者可以得到恢复，从而防止潜伏期的所谓“影子感染源”的传播。 专家们指出，在此基础上，今后两周里，尽可能多的市民要待在家里，尽量减少社会接触，才能防止新冠病毒的扩散。因为这样做，即使出现新的感染者，也能减缓传播速度。专家们指出，必要时，全国中小学要推迟开学。大韩医生协会会长崔大集（音译）表示：“通过推迟开学时间，所有国民就像下大雨或下雪的日子一样呆在家里，对扭转新冠病毒暴增趋势大有帮助。” 《东亚日报》以医协和大韩医院协会、大韩急救医学会、大韩灾难医学会、韩国患者团体联合会的建议为基础，制定了“决定性两周”期间要记住的信息和应该遵守的行为守则。尽量待在家里遵守个人卫生守则是最基本的。在家的时候要备好常备药，以防万一，要掌握可以打电话咨询的医院名单。 如果不得不外出，一定要戴口罩，尽量减少与他人接触。如果需要开会等多人聚在一起，就不要互相对坐，而是用之字形排列位置，降低病毒传播的可能性。企业要积极利用在家办公和视频会议等手段，让市民尽量呆在家里。 大韩急救医学会理事长许卓（音）表示：“我们所有人都应该遵守两周的行动守则，以保护正在崩溃的医疗系统，使新冠疫情处于可控制的范围。”

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