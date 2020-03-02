《寄生虫》获得“法国奥斯卡”凯撒电影奖最佳外语片奖. March. 02, 2020 07:48. by 李?? baltika7@donga.com. 电影《寄生虫》在被誉为“法国奥斯卡奖”的第45届凯撒电影奖颁奖典礼上获得最佳外语片奖。法国电影艺术学院当地时间28日在巴黎举行的凯撒奖颁奖典礼上宣布，《寄生虫》获最佳外语片奖。《寄生虫》去年5月获得金棕榈奖的法国戛纳电影节是国际电影节，凯撒电影奖是法国电影人从1976年开始每年为优秀法国电影颁奖的法国电影最大的盛会。该片由法国电影艺术学院投票评选，因此也被称为“法国奥斯卡”。没能参加颁奖典礼的奉俊昊导演通过发给主办方的影像表示：“获得最佳外语电影奖是莫大的光荣。感谢喜爱《寄生虫》的法国观众。” 《寄生虫》与《好莱坞往事》(昆汀•塔伦蒂诺导演)、《痛苦与荣誉》(佩德罗•阿莫多瓦导演)、《小丑》(托德•菲利普斯)、《叛徒》(马可▪贝罗奇奥)等展开了激烈的竞争。《寄生虫》此次凯撒奖获奖，让亚洲导演的作品连续两年包揽法国两大电影节的最高奖和最佳外语片奖。去年第44届凯撒最佳外语片奖由日本导演是枝裕和执导的《小偷家族》获得。是枝裕和导演在2018年戛纳电影节上凭借该作品获得了金棕榈奖。今年的凯撒奖最佳作品奖颁给了拉朱•利执导的《悲惨世界》，最佳导演奖颁给了执导《军官与间谍》的罗曼•波兰斯基。

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