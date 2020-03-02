国内3家移动通信公司展开盖乐世S20“三色竞争”. March. 02, 2020 07:49. by 柳根亨 noel@donga.com. 在三星电子旗舰智能手机盖乐世S20受新型冠状病毒感染症(COVID-19)影响陷入苦战之际，SK电讯、KT、LG U+等三家移动通信公司凭借“色彩营销”试图扭转局面。三家通信公司分别推出了只能在本公司购买的蓝色(SK电讯)、红色(KT)、粉色(LG U+)等颜色的专用手机，正在获得好评。 SK电讯继去年推出盖乐世Note10之后，到盖乐世S20为止连续2年推出“蓝色”手机，主攻30、40多岁的人。约40%的盖乐世S20预约顾客选择了蓝色机型，与去年盖乐世Note10当时(约35%)相比，“蓝色”偏好有所增加。特别是30、40多岁的人，有50%选择了蓝色机型。 据悉，SK电讯在上市前与三星电子进行协商时，曾积极要求采用被全球色彩专门企业Pantone选定为“年度色”的蓝色。SK电讯相关人士表示：“作为韩国经济的年轻轴心，3、40多岁的人对蓝色的进取形象给出了积极反应。期待色彩营销能成为克服新冠肺炎疫情这一不利因素的催化剂。” KT希望通过红色机型扩大20、30多岁的顾客。据KT透露，在事前开通第一天的27日，在KT官方网上商城KT Shop开通盖乐世S20的顾客中有55%选择了“红色”。特别是，选择KT红色专用机型的顾客中，82%是2030一代。KT让在2030一代中人气较高的歌手金智妮(BLACKPINK)担任手机代言人，金智妮的广告视频在公开10天后累计点击量突破1000万次等，受到了好评。 KT方面认为，红色不仅对女性，对男性顾客的扩张也有效。开通第一天，购买红色机型的顾客中60%是男性。KT相关人士解释说：“对于韩国人来说，红色是超越性别，展现普遍热情的颜色。” LG U+今年首次引进了“粉色”专用机。在盖乐世S20预售阶段占据36.1%的“粉色”机型在开通第一天就占据了41%的销售量，人气持续上升。这超过了去年盖乐世S10当时最畅销的银色机型(39%)。LG U+引进的粉色被美国的IT专门媒体《安卓Central》评为盖乐世S20系列中的“最佳颜色”。 特别是LG U+与数码专门广告代理公司“Pentacle”一起积极宣传粉色。LG U+相关人士表示：“就像在智能手机市场上很难找到粉色机型一样，我们强调如果选择LG U+，会有‘越过某种限度的优惠和功能’。”

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