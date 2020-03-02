WKBL招牌选手姜伊瑟将参加WNBA球队训练营. March. 02, 2020 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 女子职业篮球韩亚银行的前锋姜伊瑟(26岁)将参加美国女子职业篮球(WNBA)华盛顿神秘人队的训练营。 上月29日，华盛顿俱乐部通过网站表示：“与姜伊瑟签订了参加训练营的合同。姜伊瑟作为韩国国家队的一员，带领韩国女篮进军东京奥运会决赛圈。”华盛顿队的主教练麦克•蒂沃表示：“姜伊瑟是拥有丰富国际舞台经验的选手，投射能力很强”，达了对姜伊瑟的期待。姜伊瑟在本赛季女子职业篮球联赛中取得国内选手得分第一(平均17分)、累计3分球命中球数第一(59个)等数据，作为韩亚银行的招牌明星活跃在球场上。 华盛顿队的训练营定于4月26日开始。通常情况下，训练营在开赛前两三周选拔20多名球员进行训练和打季前赛。如果在训练营中表现出竞争力，并最终入选12人大名单，那么就可以踏上WNBA舞台。 如果姜伊瑟正式加盟华盛顿队，最多可能有3名韩国选手驰骋在WNBA赛场上。KB明星队的“国宝中锋”朴智秀(22岁•198厘米)在国内女子职业篮球联赛进入休赛季时已经在WNBA挥汗如雨。她在2018、2019赛季效力于拉斯维加斯队(共57场比赛)。再加上友利银行队的后卫朴智炫(20岁•183厘米)也有可能进军WNBA。就是说，朴智炫有可能在4月举行的WNBA2020赛季新人摘牌会上被球队选中。最近美国选秀预测媒体《Draft Sight》预测朴智炫将在第三轮被选中。

한국어