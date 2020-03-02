正在成为现实的新冠病毒疫情持久战……政府和市民应重新整顿应对守则. March. 02, 2020 07:49. . 新型冠状病毒感染症每天增加数百例新确诊病例。自上个月18日第31例确诊病例以来，确诊病例数不断攀升，仅隔12天，昨日累计确诊病例已达3736例。在庆尚北道金泉，在监狱中出现了在押的确诊患者，在庆山，出生45天的婴儿也被确诊，令人担忧。 鉴于社区扩散的趋势和新冠病毒的高传播能力，这次疫情很可能很难在短时间内结束。防疫当局也进入了长期战准备阶段。受病床不足困扰的防疫当局从昨天开始为轻症患者准备临时专门治疗设施。防疫当局说，将充分利用研修院和人才开发院等设施，利用视频诊疗，在防止医疗系统超负荷运转的同时，尽量减少医疗空白。 新冠疫情中央临床委员会昨天举行新闻发布会，就缺乏的病床安排、转送机制、放宽出院标准的原则、在家（设施）治疗的标准、出院后再发管理等问题提出建议，确定有关高效利用医疗资源的优先顺序，要求轻症患者转为自行隔离治疗等。 市民也要应对长期战。每一位市民既是防疫的对象，也可能是防疫的主体。在这方面，医疗界提出的“全社会保持距离”短期内应成为全民的生活守则。疾病管理本部等防疫当局昨天表示，“3月初之前是此次流行的重要起点，希望他们遵守个人卫生守则，在各种集会、祭礼、宗教活动中实践‘全社会保持距离’”。 但是彻底实践个人防疫并不是说在不安中颤抖，在日常生活中萎缩。例如，随着确诊患者的暴增，只要听到辖区内出现患者的消息，就立即关闭幼儿园，或者因接触者出入而停课或休园，那么很有可能发生“照顾空白”。 为了配合与新冠病毒的持久战，有必要制定国民行动方针。政府和保健医疗界应该检查和整顿感染初期设定的各种设施和营业场所的关闭、申报、隔离等标准和方针中是否存在过度或长期难以维持的内容。过度的不安、过度反应也不应该有。人类一直与病毒作斗争，从未输过。

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