美国下令禁止赴大邱旅行……美国发生首例死亡病例. March. 02, 2020 07:49. by 纽约=常驻记者 朴勇、华盛顿=常驻记者 金正安、韩基宰记者 parky@donga.com,jkim@donga.com. 当地时间2月29日，美国以新型冠状病毒感染症扩散为由，将大邱的旅游警报提升至最高级别——第四级“禁止旅行”。 全权负责美国新冠疫情应对的副总统迈克·彭斯当天与美国总统特朗普一起出席了记者招待会。他表示：“国务院提高了对韩国和意大利特定地区的旅游警报措施”，“这意味着不要前往该地区旅行。”国务院的旅游预警虽然没有法律上的强制性，但根据旅游所采取的隔离措施、医疗费用等责任，对旅客是绝对有影响的。美国国务院2月26日将对韩国的旅游警报上调为“3级（重新考虑旅游）”，除大邱以外的韩国其他地区则维持在3级。 此外，继针对中国之后，美国最近还禁止访问过伊朗的人进入美国。没有阻止韩国和意大利人入境，但是要求加强对来访者的事前检疫。韩国外交部长康京和1日与美国副国务卿史蒂芬·比根通电话，要求“克制可能使两国交流出现不必要的萎缩的过度措施”。 美国国内，华盛顿州一名50多岁男子2月29日在西雅图的医院因新冠病毒死亡。这是美国国内第一例新冠病毒死亡病例。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，华盛顿州一名50多岁的女性最近从大邱回来，接受新冠病毒检查后被诊断为阳性。华盛顿州宣布进入“州紧急状态”。 驻韩美军出现了第4例确诊病例。驻韩美军2月29日表示：“新冠病毒确诊士兵的妻子被确诊。”美国政府消息人士表示，美国国防部最近紧急向韩国派遣60多人规模的医疗研究小组，对驻韩美军相关人士进行新冠病毒检查，并开展疫苗研究。

한국어