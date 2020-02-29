安哲秀“不会推出地区候选人”，将与统合党形成选举联合. February. 29, 2020 07:46. by 金埈馹, 李知訓 jikim@donga.com,easyhoon@donga.com. 国民之党党代表安哲秀28日表示：“在此次大选中，不会在全国253个地区推出候选人。认为大韩民国不能这样下去的国民请在地区选举区选择野党候选人，评判文在寅政权。”取而代之的是只推荐比例代表候选人。随着国民之党放弃未来统合党和票数分散的地区选举，事实上形成了“保守在野党选举联合”。 安代表当天上午在国会召开紧急记者会，并表示“将不向地区选举区推出候选人，以比例公推开拓实用中立之路，引导野党乃至整个政党之间的革新竞争、政策竞争”。 他还说：“我确信，今天的决定将引导整个在野党在此次大选中获胜。”安代表在招待会结束后与记者们见面，表示“因为要防止现政权的无能和暴走”，说明了当天决定的背景。

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