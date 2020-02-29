为了家人和邻居，让我们减少团体活动、“保持距离”吧. February. 29, 2020 07:47. . 新冠病毒感染确诊病例昨天达到2337例，在韩国国内出现首例确诊病例后仅仅39天就突破了2000例。确诊患者人数突破1000人后仅两天就超过了2000人，呈现出爆发性的增加趋势。新冠病毒的国内流行格局以18日新天地教会信徒“31号患者”的出现为起点，发生了巨大的变化。由于相当数量是以新天地大邱教会、清道大南医院等特定集团和地区为中心出现的扩散，导致数字以惊人的速度增长。 众多信徒聚集在密闭的空间进行赞扬和祈祷，礼拜或宗教集会的这一特点导致了其成为新冠病毒极易扩散的环境。韩国政府昨天向宗教界发出紧急呼吁，要求“克制室内外的宗教集会”，也是出于这个原因。文化体育部长朴良雨出面呼吁暂时不要举行宗教集会，“新冠疫情的扩散和长期化的重大关口，将是是本周末和下周末”。 曹溪宗等佛教界和天主教界已经决定暂时中断所有法会和弥撒，相当多的基督教新教会也引入在线礼拜等，正在参与防止感染扩散的努力。代表性的大型教会汝矣岛纯福音教会昨天也决定，用在线活动代替1日和8日的礼拜。但是，拥有数万名信徒的一些大型教会仍然坚持每周一礼拜的方针，因此令人担忧。由韩国基督教总联合会（韩基总）牧师全光勋率领的“文在寅下台泛国民斗争本部”也表示，将于周日（1日）在首尔市光化门举行联合礼拜形式的大规模集会。 所有感染症都是人越多扩散的可能性就越大。感染、预防医学专家们建议，要以杜绝传染病社区扩散为原则，尽量减少流动，实现人与人之间保持距离。从人际感染中可以认为安全的距离是2米。现在，防疫战线上还有很多医护人员在挥汗辛勤工作，不少人因为治疗、自行隔离、经济衰退等而饱受煎熬，盼望着早日恢复正常生活的那一天。就算有点郁闷，为了自己的家人和邻居，为了阻止新冠疫情更长期化，眼下让我们一起试着“保持距离”吧。

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