无观众和“家观”之间. February. 29, 2020 07:47. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 可容纳3000人的篮球场观众席空无一人。穿过寂寞的球场，主教练的作战指示铿锵有力。选手们的喘息声一直传到了数十米以外。这是上周末在仁川桃源体育馆举行的女子职业篮球KB明星队和新韩银行队的比赛场景。冷清的气氛是因为随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，在没有观众入场的情况下进行了比赛。考虑到此前平均2000名左右的观众挤满球场，处于陌生环境的选手们的表情显得非常尴尬。国家代表朴智秀(KB Stars)表示：“在真正疲惫的时候听到粉丝们的加油声，就会有一种内啡肽循环的感觉。(粉丝的加油)成为我继续奔跑的动力，很遗憾(没有观众入场)。” 被称为“冬季体育之花”的篮球和排球项目也遭到了新冠肺炎疫情扩散的直接打击。男女篮球和排球比赛都以无观众比赛形式进行。赛季即将开始的足球和棒球也忧心忡忡。棒球自1982年职业联赛开始以来首次取消了季前赛。 这次事件也可能成为重新审视体育存在的基础、球员(球队)和球迷关系的契机。在担任延世大学篮球队主教练时期，以名帅而出名的高丽焊条副会长崔熙岩因给选手们留下这样一句名言而闻名。“你们能做出一支圆珠笔吗？运动员能赚钱，能得到好待遇，是因为有球迷的存在。好好干吧”，强调了粉丝优先精神。 部分高额年薪的体育明星目中无人的态度和无视球迷的行为不断招来怨声。有很多球员态度傲慢，对赛后小朋友的击掌庆祝要求视而不见，如果是签名会等球迷服务活动，他们也总会拒绝。 不是说(球迷)在的时候好好表现吗。望着空荡荡的观众席，在对粉丝们的思念中，我也会下决心“今后要改变”。几天前，迎来生涯首次无观众比赛的职业篮球联赛现代摩比斯队主教练柳才鹤表示：“兴奋不起来。对选手们来说，越是这样，越要表现出更加努力的样子。” 据美国丹佛大学研究结果显示，美国职棒大联盟球队所在城市的离婚率比没有棒球队的城市低28%。迈阿密和菲尼克斯的离婚率在比较迎来棒球队之前和之后时，前后相差了30%。丹佛大学心理学教授霍华德•马克曼说：“在健康的婚姻生活中，乐趣和友爱是重要的价值所在。享受棒球，对话的过程是守护爱情的一个方法。”有研究表明，观看体育比赛可以提高生活质量和幸福感，开发大脑和提高语言理解能力。 如果说，在赛场上享受正面效果多的体育观赏“直观”有难度，那么在家里看比赛的“家观”又如何呢？由于技术的进步，通过电视、PC、移动设备等观看比赛也多少可以感受到胜负的刺激。成均馆大学体育科学系教授张元锡表示：“通过流媒体和其他球迷进行实时对话等，在家里也能最大限度地发挥观战乐趣。虽然没有观众入场，但球队努力与球迷沟通也很重要。”美国密歇根大学教授郭大熙表示：“即使是无观众比赛，只要有可能，就应该进行。但是也有保护选手和工作人员的义务。与球迷的看球权一样，球员能安心打球的环境也很重要。” 过去，朴赞浩、朴世莉、金妍儿等选手的活跃表现给在国家危机中叹息的国民带来了希望。如果选手和球迷们互相鼓励或善意回帖的话会怎么样呢？虽然眼前的现实令人郁闷，但不能退缩。希望尽快找回珍贵的日常生活。希望体育也能成为补药。

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