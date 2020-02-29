IOC主席巴赫：“将全力确保东京奥运会如期举行”. February. 29, 2020 07:47. by 兪載泳 elegant@donga.com. “我们期待着7月开幕的东京夏季奥运会能如期举行。” 国际奥林匹克委员会(IOC)主席托马斯•巴赫(照片)断然否认了部分人提出的奥运会取消论。这是在新型冠状病毒感染症(COVID-19)越过亚洲扩散到全世界后，人们开始关注东京奥运会能否正常举行的情况下做出的发言。 巴赫主席27日接受日本媒体电话采访时说：“我们正与日本政府和奥组委密切合作。为了成功举办以运动员和观众的安全为第一要务的大赛，我们正竭尽全力。” 最近，由于新冠肺炎疫情，人们开始怀疑东京奥运会能否正常举行。IOC现任最长寿委员、加拿大游泳国家代表出身的迪克•庞德委员(78岁)最近表示：“如果认为因新冠肺炎疫情在东京举办奥运会将存在危险，那么届时可能取消奥运会，而不是推迟大赛或变更场所”，掀起了巨大波澜。巴赫主席在当天的记者招待会上对于取消或延期的可能性表示“对于有关推测的问题，我将不做回答”。 庞德委员28日在接受《法新社》采访时退一步说，“除非世界卫生组织提出严重建议，否则国际奥委会不会采取其他行动，包括取消或延期举办东京奥运会。”但他仍然坚持自己的观点，“毫无准备地推进计划也是不负责任的”。世界卫生组织27日(当地时间)在新闻发布会上表示：“我们正与IOC、东京奥组委紧密合作。至于奥运会的未来，近期不会做出任何决定。” 另外，由于受新冠肺炎疫情影响，关乎各项目奥运会参赛权的大会举办也亮起了红灯。原定于4月27日至30日在忠北忠州举行的东京奥运会-残奥会赛艇项目亚洲-大洋洲各大洲的配额大会被取消。国际赛艇联合会决定，把忠州大会上的奥运会配额分散到其他大会。 原定于5日至8日在日本冲绳县琉球高尔夫球场举行的日本女子职业高尔夫(JLPGA)赛季揭幕战—大金工业蝴蝶兰女子高尔夫锦标赛也被取消。大赛组委会原计划在没有现场观众的情况下举行该比赛，但由于新冠肺炎疫情的扩散，最终决定不举行该比赛。

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