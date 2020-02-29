优惠券-现金-减税……政府将为刺激新冠疫情导致消费降温投入20万亿韩元. February. 29, 2020 07:47. by 宋忠炫, 金東爀 balgun@donga.com,hack@donga.com. 韩国政府为了恢复因新型冠状病毒感染症而停滞的经济和消费心理，出台了20万亿韩元规模的大幅度经济扶持对策。其中包括消费券、现金援助、税金减免等刺激内需的各种对策。 经济副总理兼企划财政部部长洪楠基28日在政府首尔办公大楼举行了部门联合新闻发布会，发表了包含上述内容的《新冠疫情克服综合对策》。洪楠基表示：“由于新冠病毒疫情导致地区社会感染扩散等，给民生经济带来的困难日益严重，为克服‘经济紧急时局’，采取了特别措施。” 当天公布的对策大部分将焦点放在了刺激消费上。首先，从3月到6月，对借记卡、信用卡使用额的所得税减免率将提高到原来的2倍。劳动者如果用信用卡和现金收据等消费的金额超过总工资的25%，将以一定比率从收入中扣除，暂时扩大这一比例。 另外，政府还将向因为经济困难而不愿休家庭照顾假的父母提供最多50万韩元的照顾费用援助。由于幼儿园和托儿所等学校新冠疫情关门，需要照顾孩子的父母可以在公司申请家庭照顾休假后向就业中心申请照顾费用。对象是拥有8周岁以下儿童的劳动者，优惠政策将一直持续到新冠疫情结束。 去年底结束的轿车个别消费税下调优惠也将在6月份之前暂时恢复。下调率将从原来的30%扩大到70%，减免限度为100万韩元（包括教育税、附加税时为143万韩元）。因此，购买价值3000万韩元汽车的消费者缴纳的税金将从原来的215万韩元降低到72万韩元，共减少143万韩元。 政府还将新设和扩大消费券。如果老人就业者将全体工资的30%领取地区关怀商品券，截止到4月，将把全体工资的20%作为商品券追加支付。例如，如果每月领取27万韩元的老人就业者以现金领取18.9万韩元，就把原先的8万韩元商品券增加到14万韩元。政府还将向休假时在国内旅游的劳动者支援休假费的“休假打勾”对象从原来的8万人增加到12万人，游客在访问主要旅游景点时通过社交媒体留下“认证照”之后，就能通过抽签赠送相当于10万韩元的观光商品券。 此外，政府还决定到明年为止，把年销售额在6000万韩元以下的小业主的增值税缴纳额降低到简易征税者的水平。据政府推算，约90万名经营者每人最多可以节省80万韩元的税金。对因新冠疫情遭受损失的企业，将根据地方议会的表决，推进减免财产税和综合房地产税的方案。还将为中小企业和小工商业者提供3.2万亿韩元规模的紧急经营稳定资金。 对此次对策所需的追加财源和约1.7万亿韩元的税收缺口，政府决定下周编制追加更正预算予以填补。政府预测，追加更正预算的规模将达到10万亿韩元左右。 洪楠基表示：“与2015年的中东紧急呼吸征疫情相比，情况更加严重，我们的原则是应该扩大追更预算规模”，“虽然发行赤字国债不可避免，但我认为随着经济的恢复，税收正常进入国库是更为可行的。”政府将根据新冠疫情的发展，研究发表追加消费、投资、出口对策。

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