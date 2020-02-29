与新冠病毒确诊者同乘一部电梯，只有未戴口罩的人一分钟之内就感染. February. 29, 2020 07:47. by 古都艺记者 yea@donga.com. 在每天都要利用好几次的电梯内，也出现了新型冠状病毒的感染。在乘坐电梯时感染新冠病毒的事例在国内尚属首次。 据首尔市江东区28日透露，18日上午8时左右，在首尔市岩寺洞Prier Palace公寓内，与被确诊感染新冠病毒的明成教会A牧师（52岁）一起乘坐电梯的城东区职员B某（41岁，女）被确诊感染。A牧师和B某都没戴口罩，在电梯里一起呆了1分钟左右。B某和两名子女一起乘坐了电梯。当时戴有口罩的两名子女被判定为阴性。 保健当局在对A牧师的行动路线进行流行病学调查的过程中，掌握了公寓闭路电视影像，确认了他与B某有过接触的事实。江东区相关人士表示：“从闭路电视上很难确认A牧师是否咳嗽过”，“B某既不是明成教会的信徒，也不知道自己曾和A牧师一起坐过电梯。”A牧师是注册信徒8万名的明成教会副牧师，在25日确诊之前，16日与2000多名信徒一起参加了礼拜。 职员被确诊后，城东区立即关闭了区政府，开始了防疫工作。在同一层工作的职员全部自行隔离。 此外还确认了没有戴口罩、只进行了短暂对话就被感染的事例。24日，首尔市松坡区的送货员C某（40岁）被确诊为感染患者。4月22日，C某曾来到朋友经营的文静洞冰淇淋店，摘下口罩与朋友交谈了2分钟左右。朋友被确诊感染后，C某也接受了检查，并被确诊为阳性。保健当局推测，C某是在对话过程中被感染的。

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