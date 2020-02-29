德外交部：“将临时关闭驻平壤大使馆”. February. 29, 2020 07:48. by 申나리 journari@donga.com. 德国将撤回驻朝鲜的本国大使馆。这是自新型冠状病毒感染症(COVID-19)事件爆发以来，驻平壤外国公馆首次关门。 据外交消息灵通人士28日透露，德国外交部已经和韩国外交部共享了暂时关闭平壤大使馆的决定。一位消息灵通人士表示：“据我所知，德国外交部最近将相关决定内容转达给了韩国驻德国大使馆。” 对此，德国日刊《南德意志报》27日(当地时间)报道称，“德国外交部决定暂时关闭驻平壤大使馆，并将大使和家人转移到俄罗斯符拉迪沃斯托克(海参崴)。”该报称，这是因为朝鲜以应对新冠肺炎为由，采取限制外交官出入境等移动的措施，使大使馆难以正常运营。 据悉，朝鲜限制外国驻平壤公馆和国际机构职员前往平壤市内，而且购买食品时也只允许前往公馆区域内的卖场。一位政府官员表示：“可能是由于移动限制，无法正常工作，所以部分大使馆开始撤离。”

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