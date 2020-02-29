“祝您一直平安……”秋史金正喜写给妻子的“极尊称信件”. February. 29, 2020 07:48. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “看到上次托人写的信，我很放心，其间偶尔也有人来往，但写字一事很困难，真是罪过多多。 当是多有责备吧？……忙于下户房，就此搁笔，祝您一直平安。” 这是人在首尔的32岁秋史金正喜（1786∼1856）在1818年4月写给大邱家人的韩文书信。他在信中写道因为没能回信而自责“罪过多多”，那么收信人是其父亲或者母亲吗？哪里，收信人是妻子李艺安。金正喜经常以极尊称给妻子写信。秋史的父亲金鲁敬（1766∼1837）也是如此。 这本书将秋史家庭的85封韩文书信翻译成现代语并进行了注解。这些信件打破了朝鲜时代男尊女卑思想极其严重、家务事是女性专有物的传统观念。多封信件显示，秋史家的男子从事家务劳动、奴婢管理、祭祀或婚姻等，干过很多事情。男人们对衣服和食物都很熟悉，在衣料和菜肴方面多有照料，还亲自操持过家务。 金鲁敬还写了这样一封细致的信。“日前昌宁（二儿子金明熙）生日的时候，包了饺子吃，荞麦好像放了墨水，没有泡菜，所以做得不成样子。今后如能托人捎来一些荞麦面，教我如何做荞麦面，我会再做做试试，不知道能不能做好。去年也送来很多芥菜和干白菜聊以过冬，今年还请再多带一些来。” 男人不参与厨房工作的禁忌，似乎根本不存在。信里还可以确认，出嫁的女儿经常回到娘家等，关密十分融洽。 作为高丽大学文化创意系的特邀教授，作者主要撰写了关于历史中被疏远阶层题材的书。作者说：“朝鲜时代后期男性与女性合作，经常做各种家务”，“与其说是享受权力者，不如说是发挥了家庭代表的作用。”

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