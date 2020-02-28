中国的贼喊捉贼和韩国政府的卑躬屈膝. February. 28, 2020 07:30. . 韩国的新冠确诊患者剧增后，中国地方政府接连采取了禁止韩国人入境或强制隔离的措施。25日和26日，山东省威海市、江苏省南京市对来自韩国的航空乘客进行了隔离。在一些中国侨民家中的门和墙上，甚至贴上了红色的“封条”标签。这种强行封锁措施，要在14天之后才能开门。 中方的这一做法遭到批评后，中国驻韩国大使表示：“中国政府没有对韩国国民采取限制措施”，“部分地方政府采取的措施并不只是针对韩国国民。”也就是说，这是中国“地方政府”与“中央政府”无关，自行采取的措施。 但这只不过是回避中国政府政治责任的牵强的辩解而已。限制入境等是主权事项，没有中央政府的介入是无法实现的。在不允许地方自治的共产党一党体制下，在没有中央政府的默认或最低限度的谅解下，不可能发生这样的事情。4年前，在报复萨德（THAAD，末段高空区域导弹防御）时，中国也曾狡辩说“与中央政府无关”。 中国发生新冠病毒疫情后，世界各国纷纷对中国人入境实行管制，但韩国政府没有全面限制入境，民官共同提供人道主义援助。但是，随着新冠疫情在韩国扩散，中国开始限制韩国人入境。韩国政府除了防疫以外，还深切考虑韩中外交、经济关系等决定政策，但中国的态度刚好相反。中国外交部长王毅前天与韩国外交部长康京和通电话时表示：“遏制国境间的移动对防止传染病扩散非常重要。”康京和要求中国地方政府克制过度的措施，但事实上王毅断然拒绝。中国官方的《环球时报》也表示：“防疫问题比外交问题更重要。”这让人联想到只顾自己利益的傲慢的中华霸权主义。 尽管如此，青瓦台相关人士表示，“这不是中国中央政府所为”，康京和部长也表示，“各国根据自己的评价采取的措施，我们不应该干涉”。这是对本国国民在中国遭受外交上“孤立”隔岸观火一般说出来的令人寒心的态度。哪里有比保护本国国民更重要的国家利益？ 韩国政府主张应考虑与中国的密切贸易关系，虽然有一定道理，但这只是短见。事关国民生命的防疫问题是绝对不能让步的首要课题。对于中国政府的过度措施，应该从原则和国家利益出发，更加坚决和彻底地应对。政府越是不冷不热的应对方式，国民认为政府看中国眼色行事的怀疑就只会越来越重。

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