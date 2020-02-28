柳宽顺烈士铜像将竖立在首尔西大门独立公园. February. 28, 2020 07:31. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 纪念100年前高呼祖国独立，18岁花季的年龄就牺牲的柳宽顺烈士的铜像将竖立在首尔西大门区西大门独立公园。西大门独立公园是旧西大门刑务所的位置所在。这里也是从1919年5月到第二年9月离开人世为止，柳宽顺高喊“大韩独立万岁”的地方。 据柳宽顺烈士纪念事业会27日透露，5月将在西大门独立公园竖立高3.2米的柳宽顺烈士铜像。全南大学艺术学院教授金行信、金大吉参与了铜像制作。原本由元老雕刻家金行信教授主导工作，但去年金教授去世后由其弟子金大吉教授继承。 铜像体现了柳烈士右手高举太极旗的样子。让人难以相信这是17岁少女该有的、淡然而悲壮的表情展现了令人瑟瑟发抖的当时状况和向往独立的她的意志。铜像碑文中写道“为我们国家高呼独立万岁是否也有罪！你们没有降罪于我的权力，我更没有理由要接受你们小鬼子的审判”，用韩语和英语同时刻下了柳烈士的语录和简历。 纪念事业会正在加速展开工作，目标是5月20日举行铜像揭幕仪式。当天是柳烈士首次被关押进西大门刑务所的日子。柳烈士在日本帝国主义的严刑拷打下于1920年9月28日去世。在狱中也继续进行万岁运动等，她走向独立的意志到最后也没有丝毫减弱。 现在首尔西大门区梨花女子高中和中区奖忠洞有柳烈士的铜像。今年是柳宽顺殉国100周年，纪念事业会希望通过制作铜像来铭记我们民族的伤痛，缅怀独立运动家柳宽顺的崇高业绩。从去年开始与首尔市与西大门区一起推进事业。 但是筹措资金仍不容易。目前，已确保的纪念事业会本身的预算严重不足。据悉，国家报勋处的立场是，今年预算编制工作已经结束，很难进行支援。纪念事业会还向柳烈士的故乡忠南道和天安市请求了协助。柳宽顺烈士纪念事业会会长柳正宇表示：“这是为纪念柳宽顺烈士的牺牲和献身而做的事情，将继续向政府、国会和地方自治团体请求协助。” 另外，由于受到新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响，西大门区决定取消原定于下月1日在西大门刑务所历史馆举行的纪念活动。柳宽顺烈士纪念事业会也决定今年不再举行从1985年开始从未停止过的纪念活动。

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