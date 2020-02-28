开局不错！首发出场的金广铉在季前赛上完成好投. February. 28, 2020 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 在美国职业棒球大联盟(MLB)舞台上首次以首发身份出场的金广铉(32岁•圣路易斯红雀队)以极具威力的投球为成功时代开了绿灯。 27日，金广铉在美国佛罗里达州朱庇特罗杰迪恩球场举行的与迈阿密队的季前赛上首次首发出场，在两局中以3个脱三振、无失分的成绩完成好投。23日作为救援投手上场，在1局内取得2个脱三振、无失分成绩的金广铉，作为先发投手也没有失分，让教练组非常满意。 这似乎证明了他是先发投手。金广铉用3垒手地滚球处理了在MLB共参加过779场比赛的首发击球手乔纳森•比利亚，截止到第2局面对6名击球手时，没有让一人出垒。在金广铉的投球威力下，迈阿密队的击球手们完全被压倒，击球甚至无法进入外野。迈阿密队的4号击球手阿吉拉尔在5个球之后被金广铉三振出局，低头下场。23日金广铉的投球最高时速为148公里，但当天他的最高时速上升到151公里。 当天，金广铉与被评价为MLB最佳捕手的雅迪尔•莫利纳(38岁)形成了接投手组合。赛后他说：“我和莫利纳是第一次合作，我好像知道了人们为什么对他大加赞赏。真的很老练。” 当地媒体对此也给予了好评。地区杂志《圣路易斯邮报》表示：“金广铉的投球很有水准，让击球员无法轻易打到。他利用时速150公里出头的直球和犀利的变化球，完美封堵了6名击球手。”《美联社》也报道说，“金广铉连续两场比赛的投球威力很大。可以自由调节球速，通过滑行曲线球诱导击球员出现空挥。”此前，美国职棒大联盟官方网站(MLB.com)预测了MLB30支球队的揭幕战阵容和首发投手，并预测金广铉将担任圣路易斯红雀队的第五先发。以季前赛平均失分0分继续给人留下深刻印象的金广铉能否成为被称为“秋日僵尸”的拥有深厚战斗力的圣路易斯队首发阵容中的一员，备受关注。 另外，上赛季身披斗山队战袍成为KBO联赛最有价值球员(MVP)后，再次挑战MLB舞台的乔什•林德布勒姆(33岁•密尔沃基队)也作为季前赛先发投手，展现出了无可挑剔的投球。在亚利桑那州斯科茨代尔球场举行的与旧金山队的比赛中，首发出场的林德布勒姆虽然让前两位击球手连续击出安打，并让对方得到1分，但此后他连续让6名击球手无功而返。最终他以2局3个脱三振、1失分结束了预定的投球。24日在与圣地亚哥队的比赛中作为救援投手出场，在1局内取得1个被安打、失1分的林德布勒姆截止到当天为止，在2场比赛中消化3局，取得3个被安打、失2分(平均责任失分6.00)的成绩。

한국어