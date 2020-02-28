中国研究人员：“新冠病毒与人类细胞的结合力是‘非典’的1000倍”. February. 28, 2020 07:31. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 新型冠状病毒感染症具有与人类免疫缺陷病毒（HIV）类似的变异，其与人类细胞结合的能力最高是SARS（非典型性肺炎）的1000倍。这意味着新冠病毒传染性最高可能比“非典”高1000倍。 中国天津南开大学栾阮吉寿教授的研究团队在分析新冠病毒基因图谱碱基序列后，发现了在SARS中并不存在的、与HIV和埃博拉病毒相似的突变基因组合。据香港《南华早报》27日报道，相关研究结果已经公布在中国科学院运营的研究论文预公开平台（Chinarxiv.org）上。 研究团队称，“非典”是以与存在于人体细胞表面的被称为ACE2的受体蛋白质相结合的方式侵入人体的。据《南华早报》报道，但是，ACE2蛋白质在健康的人体中几乎不存在，“非典”以全球8000多人感染结束。 但是，研究团队表示，新冠病毒的突变会以类似HIV或埃博拉这种传染性极强的病毒的方式侵入人体。这些病毒与“非典”不同，它能使这种嘌呤酶发挥作用，帮助切断刺突蛋白质的钩子，并在其位置上与普通细胞结合。这种方式不是以人体渗透的方式、只以ACE2蛋白质为目标，因此传染力比SARS高100倍到1000倍。 研究团队认为，茚地那韦（Indinavir0、波普瑞韦（boceprevir）等以嘌呤酶为目标的治疗药物，将有效阻止人体复制新冠病毒。

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