“V60”只在北美和欧洲上市...... LG“移动双轨战略”. February. 28, 2020 07:31. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG电子公开了针对北美市场的主力旗舰智能手机新作。LG电子的构想是，通过北美销售高配置产品，其余市场销售大众智能手机的“双轨制”战略，摆脱移动事业业绩低迷的局面。LG方面认为，美国市场是核心市场，要放手一搏。 26日(当地时间)，LG电子在美国纽约和旧金山公开了价格最高的智能手机“V60 ThinQ 5G”(以下V60)。这款手机原计划在今年的世界移动通信大会“MWC 2020”上公开。受新型冠状病毒感染症的影响，MWC被取消后，LG电子当天在纽约和旧金山举行了该产品的媒体体验活动。 V60是一款专门用于多媒体视听的高端智能手机，尤其是考虑YouTube等移动视频视听的功能得到全面加强。正面屏幕尺寸为6.8英寸，比前作V50(6.4英寸)更大。可以再连接一个智能手机画面的专用饰品“双屏幕”同样也拥有6.8英寸大小的屏幕。 电池容量也从4000毫安时(mAh)增加到5000毫安时。在相当于大脑的应用处理器方面，该机搭载高通骁龙865处理器，并采用了8GB RAM等最高价配置。 V60手机将从下月初开始陆续在北美和欧洲地区等主要攻略地区上市。出人意料的是，韩国国内并没有推出旗舰智能手机V60。取而代之的是，今年4月左右将公开价格更低的“Mass Premium”产品G9(暂定名)。业界认为，在其余国际市场上，LG电子将通过中国制造商开发和生产(ODM)等确保价格竞争力的中低价机型来寻找突破口。 LG电子之所以坚持在美国发行旗舰机型，是因为在LG电子看来，北美智能手机市场是绝对不能放弃的市场。在韩国、欧洲苦战期间，LG电子在北美市场取得了不错的成绩。电子业界相关人士表示：“在北美市场，LG电子继苹果、三星电子之后排名第三，从2014年开始公司每年保持10%以上的市场占有率，并取得了不俗的成绩。19个季度连续出现赤字的LG电子的MC事业本部之所以能一直坚持到现在，主要得益于北美市场的人气。” 在北美市场，消费者对LG电子视其为差异化亮点的双屏幕的反应也颇为友好。去年11月，LG电子首次推出了配备双屏的V50S(北美销售名称：LG G8X ThinQ)，并得到了国外媒体的好评。美国《福布斯》评价称：“LG G8X ThinQ的多任务处理能力非常出色，可以像迷你笔记本电脑一样使用。是一款实用、合理且耐用的产品。” 也有分析认为，今年通信公司在北美市场为抢占第5代(5G)智能手机市场而展开的营销竞争也对LG电子有利。因为当地移动通信公司对5G手机的购买支援规模将会扩大。LG电子虽然没有公开V60的出厂价，但是业界认为，价格基本与在美国从999美元(约120万韩元)开始定价的盖乐世S20价格差不多。

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