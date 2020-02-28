COVID-19蔓延至安保领域，韩美军演无限期推迟. February. 28, 2020 07:31. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 随着国内新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，韩美27日突然宣布无限期推迟原定于下月举行的联合军事演习。自1954年起举行的联合军演因传染病延期尚属首次。也就是说，新冠肺炎疫情已经超越了保健•经济领域，影响到安保领域。 联合参谋本部宣传室长金俊洛(音)和韩美联合司令部宣传室长李•彼得斯当天通过共同发表表示：“韩国政府决定将新冠肺炎疫情危机阶段升级为‘严重’，因此决定推迟上半年联合指挥所的训练。”军方分析认为，考虑到新冠肺炎疫情的扩散趋势和今后的训练日程等，实际上可以看作是取消。 由此，9•19南北军事协议以后缩小到营级(大队级)以下的韩美联合演习也很有可能陆续延期或缩小规模。文在寅政府正在推进的在任期内移交战时作战指挥权的计划也将受到影响。

한국어