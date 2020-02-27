新冠疫情在意大利全国扩散，蔓延到瑞士、西班牙等国. February. 27, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在意大利激增的新型冠状病毒毒感染症正在迅速扩散到附近的欧洲国家。 据安莎社报道，25日意大利确诊的新冠病例比前一天增加了93例，达到322例（死亡11人）。随着原来集中在北部地区的感染者出现在中部和南部，事实上在全国范围内防疫网已被突破。 扩散趋势延伸到了国境之外。意大利邻国瑞士、奥地利、克罗地亚25日出现首例新冠确诊病例。在与意大利接壤的瑞士南部蒂奇诺坎通省，一名70岁的男子被诊断为阳性，随后被隔离。在奥地利南部意大利边境，有两名20多岁的男女，在与意大利隔亚得里亚海相望的克罗地亚，有一名20多岁的男子成为确诊感染病例。 西班牙巴塞罗那当天也发现了1名新冠确诊患者。这在西班牙本土尚属首次。此前新冠患者已全部治愈出院的法国，当天也新增了2名确诊患者。美联社说，“在距离意大利较近的德国巴登-符腾堡州等地，也增加了2名患者”，“上述6个国家出现的新确诊患者都有一个共同点，那就是最近都访问了意大利。” 问题是这些国家之间的扩散可能才刚刚开始。根据欧盟保障成员国间人员、物流移动的《申根条约》，除爱尔兰外，欧盟其他26个成员国之间可以进行跨越国境移动。这种架构下，如果扩散趋势加快，只能轻易扩散到多个国家。 意大利和奥地利、法国、斯洛文尼亚、瑞士、德国、克罗地亚等周边六国在25日罗马召开了卫生部长会议。六国决定暂时不封锁边界，保障迁徙自由，但建立新冠情报共享机制，共同应对。 欧盟执行委员会当天在比利时布鲁塞尔举行记者招待会表示：“为防止欧洲内新冠疫情的扩散，将投入2.32亿欧元（约合3068亿韩元）。”但是，如果扩散趋势持续，有可能开始加强边境检查等管制。政治专业媒体《政客》说，“各国右翼政党以新冠疫情恐惧为媒介，试图收紧本国的移民政策”。

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