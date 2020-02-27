LG电子被奔驰母公司德国戴姆勒选定为“优秀供应商”. February. 27, 2020 07:39. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG电子被梅赛德斯奔驰母公司戴姆勒选定为优秀供应商。戴姆勒每年评选出提供卓越性能和伙伴关系的零部件供应商，这是LG电子首次入选。 据业界26日透露，LG电子最近在德国斯图加特戴姆勒总部举行的“戴姆勒供应商大奖2020”活动中获得了“灵感(Inspiration)部门”奖。今年，戴姆勒在450多家供应商中，从可持续性、灵感、质量、创新等4个方面评选出10家企业为优秀公司。 LG电子从2018年开始向戴姆勒供应车用触摸屏。在本次活动中，戴姆勒方面针对LG电子的零部件评价说：“人类工程学的设计哲学等非常适合奔驰等高级车辆。” LG电子在2013年新设了VS(汽车零部件解决方案)事业本部，并正式开展相关事业，从多数整车制造商那里获得了优秀供应商奖。随着此次首次被选为豪华车竞争力较强的戴姆勒的优秀供应商，被评价为在高级产品群中具有技术实力的公司。 LG电子相关人士表示：“作为一流汽车的优秀零部件供应商，此次获奖是非常令人鼓舞的成果。”

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