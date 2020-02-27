国际奥委会委员提出取消东京奥运会的可能性. February. 27, 2020 07:39. by 李元洪 bluesky@donga.com. 国际奥林匹克委员会(IOC)内部有人主张，如果新型冠状病毒感染症(世卫组织将新冠病毒命名为COVID-19)的气势不减，7月开幕的东京奥运会或将被取消。 在现任IOC委员中任职时间最长的迪克•庞德(78岁•加拿大•照片)委员26日在接受《美联社》采访时表示“如果2020年东京奥运会不能如期举行，大会可能取消”，并称，在奥运会开幕前2个月的5月底应决定大会是否会举行或取消。 庞德委员是加拿大游泳国家代表出身的律师，自1978年成为IOC委员以来，曾担任执行委员、副主席等要职。他是比IOC主席托马斯•巴赫早13年成为IOC委员的现任最长寿委员。 他解释了很难延期举行奥运会的理由，“随着奥运会的临近，我们要为经费、饮食、奥运村、酒店、媒体等做大量准备。许多国家、国家不同的季节、电视转播等需要考虑的问题太多。不能简单地说‘把奥运会推迟到10月’。”另外，他解释说，由于没有在短时间内完成设施准备的城市，所以很难在非东京的其他城市举行奥运会，但如果要延期一年举行奥运会，已经花费很多钱的日本需要新承担的费用会增加很多。 不过，庞德委员表示，“到目前为止，我们正按计划进行东京奥运会的准备工作。希望运动员能够专心备战奥运会。”国际奥委会将与世界卫生组织合作，决定是否要举办奥运会。 另一方面，日本政府发言人、内阁官房长官菅义伟在当天上午的例行记者会上就庞德委员的发言表示，“向IOC进行了确认，庞德委员的发言只代表其个人，不代表国际奥委会，而且(庞德委员)也进行了说明，国际奥委会正为东京奥运会如期成功举办而不断努力。”菅义伟说：“下个月开始的火炬传递也将如期进行，包括防疫COVID-19在内的一切筹办工作都将扎实进行。”

한국어