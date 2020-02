BTS新专辑在全球市场反响强烈,美-英-中-日音乐排行榜同时登顶. February. 27, 2020 07:39. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团(照片)在美国、英国、中国、日本等世界主要音乐市场同时登上顶峰。据日本Oricon25日通过官方网站表示,防弹少年团第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL: 7》(21日发行)销量超过22万张,登上24日Oricon每日专辑排行榜冠军宝座。 24日(当地时间),美国Billboard和英国Official排行榜以销售趋势为基础,预测该唱片将占据两国下周周专辑排行榜的首位。防弹少年团在去年4月Billboard专辑排行榜上首次登上冠军宝座后,已经连续3张专辑占据第一位。 据防弹少年团所属经纪公司BigHit娱乐透露,22日在中国大型音源服务“网易音乐”上,仅6个小时内数字专辑销量就突破了33万张,登上了每日排行榜和每周排行榜的冠军宝座。

