王冠的重量. February. 27, 2020 07:39. . “欲戴王冠，必承其重。”这是一句因在2003年热播的电视剧《继承者们》中作为副标题出现而出名的话。这句话原来出自莎士比亚的戏曲《亨利四世》的台词。它的意思是，戴王冠的人在得到权力和名誉的同时，应该承担重大的责任。 伊丽莎白二世到今年已登基68周年，她是英国历史上位居王座时间最长的君主。媒体曝光的女王华丽、优雅，一副有品位和威严的样子，但卢西安·弗洛伊德画中的女王却完全不是这样。落寞的表情和满是皱纹的脸庞，与孤独的任何一位老人并无二致，头戴的王冠显得格外高大而沉重。 弗洛伊德被誉为英国最伟大的肖像画家，平先只画家人或朋友等周围的平凡人，一生中只有一次例外地画过权力者。该肖像画由画家先提议，女王接受后进行。为了这幅宽不到20厘米的小肖像画，女王不得不为它做模特长达19个月。当时，这位79岁的画家最初画的是没有王冠的75岁女王。因为他想画的不是华丽的权力者的形象，而是作为一个人的君主的形象。但未经修饰的女王肖像不像女王。无奈之下，画家只好将帆布向上延长了3.5厘米，以便画上王冠。 完成的画一经公开，英国国民就分裂成两派。很多人愤怒地称，把女王画得又老又丑又滑稽。甚至有人放言应该把画家关在伦敦塔。相反，也有人称赞说，这幅画毫无修饰地表现年老君主形象，是洞悉女王心理的肖像。以不表露个人感情而闻名的女王没有任何反应，画作被安静地收藏在王室藏品中。作为王室首长，她知道女王所肩负的苦恼和责任感的重量，所以画家也许把她的王冠画得格外高大、特别重。

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