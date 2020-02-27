1100名患者、病房大乱……重新制定医疗资源分配战略应对长期战争. February. 27, 2020 07:39. . 新冠病毒感染者确诊病例超过1100人，全国国家指定负压病床使用率接近100%，病房大乱即将成为现实。即使加上民间医疗机构，全国的感染者隔离治疗用负压病床总共只有1077个，患者人数比病床还多。政府指定新冠疫情专科医院的工作被推迟，确保新增病房的工作也出现了差池。 自本月20日患者人数超过100人后，每天都有200名新患者出现。在世界范围内，共有30个国家的患者超过8.4万人。专家们认为，虽然新冠病毒的致死率较低，但传播力非常强，因此比起中东紧急呼吸征（MERS）更接近于甲型流感。虽然中东紧急呼吸征在韩国只用了190天就结束了，但是2009年甲型流感却推迟了一年。这意味着，新冠病毒也必须做好打持久战的准备。 患者数为20名时和超过1000名后的应对战略不会相同。医疗现场已经呼吁医疗系统超负荷运转。应当考虑确定优先事项，有效分配有限的医疗资源。 首先应该整顿病床使用标准。前天晚上，在清道郡大南医院的患者彻夜寻找负压病床，直到昨天上午才被送到仁川嘉泉大吉医院。由于轻症患者和疑似患者占据了负压病房，所以发生了重症患者不能及时得到治疗的事情。负压病床应先收容重症患者。 对轻症患者和恢复期患者的护理标准也是必要的。政府虽然计划指定1万张病床规模的专门医院，但由于需要扣除普通患者的病床，所以并不尽如人意。医疗界提议在迅速治疗后让其出院或在严格标准的条件下自行隔离。 医疗人员自我隔离期间（14日）也有必要根据与患者的接触程度进行细分。由于患者剧增，手脚受缚的医疗人力剧增，严格的隔离标准反而导致医疗空白。由于代替自己被隔离的同事照顾蜂拥而至的患者，医疗人员的疲劳度达到了极限，连普通医疗系统也受到威胁。若不是与患者密切接触，应考虑减少对无症状医护人员的隔离时间。 国民也要做好长期战的准备。个人卫生守则要成为一种习惯，虽然囤积居奇属于违禁，但紧急药品和生活必需品仍需准备。无论是家庭还是工作单位，都要重新制定办公室关闭标准或在家办公规定，以免因被确诊的成员不在而使日常生活全部停止。如果冷静应对，即使不能轻易结束，但也不是不能战胜的事情。

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