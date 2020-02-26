连口罩和生活必需品都难以买到的基础设施危机，不能放任不管. February. 26, 2020 07:32. . 随着新型冠状病毒疫情扩散的长期化，确保口罩也进入了非常时期。据说，就连最前线与病毒抗争的医院也因缺货现象而优先提供给医疗人员，而行政人员则由个人购买使用。在小区医院和药店，有的地方甚至医生、药剂师也是一个口罩撑了好几天。一是很难买到，二是即使好不容易找到卖家，由于价格太高，很多市民也不敢轻易购买。在从大邱等发生集体感染的地区，这种现象正转移到矿泉水、方便面等生活必需品上。 国内生产的口罩平均每天达1200万个，如果连医疗人员都很难搞到的话，很难将此看作是因为国民个人购买增加。向中国出口口罩从去年12月的6100万美元激增至今年1月的60亿美元，增加了100倍左右，进入本月后截至20日足足流失了1.18亿美元。眼看着一些业主囤积数百万个口罩，偷运现象层出不穷，政府却无法及时制止。 政府昨天规定，口罩生产企业有义务向公共机构出库一天生产量的一半以上。但是政府和各地方自治团体大量购买的口罩没能及时发放到合适的地方，这助长了“缺货现象”。首尔市在地铁站里准备了免费口罩，但五天后70万个免费口罩消失后，车站工作人员将其改为向每人发放一张。政府部门也向易受感染人群和单位提供数十万个口罩的援助，但同样无法管理。 与疾病本身相比，传染病在心理上的不安会带来更大的恐惧。因此，防疫对策不仅要有医疗上的应对，还要有在不足时会引起社会不安的生活必需品对策。防治传染病需要国民的信赖和协助。无论政府如何嘱咐人们不要移动、自行隔离，如果因为无法立即购买生活物品而不得不辗转数十个地方，防疫对策只能是徒劳无益。目前尚不清楚新冠病毒会扩散到何时何地。虽然不能有过度的不安，但很明显，小小的失误或疏忽很容易造成巨大的社会混乱。防疫乃至社会经济基础设施的崩溃，都需要制定全方位的对策。

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