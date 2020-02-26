登月计算“人电脑”凯瑟琳·约翰逊去世. February. 26, 2020 07:32. by 东亚科学记者尹新英 ashilla@donga.com. 当地时间24日上午，电影《隐藏人物》的实际主人公凯瑟琳·约翰逊去世，享年101岁。2016年出品的电影《隐藏人物》，讲述的是在种族歧视严重的20世纪50年代，非洲裔美国女数学家们克服歧视进入美国国家航空航天局（宇航局，NASA），成功完成了美国最初的载人航天飞行和载人探月任务的真实故事。 美国宇航局局长布赖登斯丁24日通过宇航局官网发布了她的讣告，并表示哀悼称：“失去了推动宇航局初创期发展的领导。”他说：“约翰逊不仅拓展了美国的太空活动领域，而且为妇女和有色人种参与太空开发打开了大门”，“宇航局将永远铭记她的先驱业绩。” 约翰逊1918年出生于美国西弗吉尼亚州，18周岁以最高学分从西弗吉尼亚州州立大学数学系毕业后，成为在公立学校教授非洲裔学生的教师。21岁时，她成为首位进入西弗吉尼亚州大学数学系研究生院的非洲裔美国人，但结婚后她不得不辞去研究生院的工作，成为养育3个孩子的家庭主妇。 在经历良久职业中断后的1952年，她的人生发生了改变。在听到美国宇航局的前身——美国国家航空咨询委员会（NACA）组建由非洲裔美国女性组成的专门计算员小组的消息后，她第二年进入了该委员会兰格利研究中心。当时没有性能好的电子计算机，就连美国宇航局也依赖于人类计算员（电脑）进行复杂的宇宙计算。主要由支付廉价劳动力费用就能雇佣的女性数学家担任。约翰逊是最早的非洲裔美国人电脑之一。 约翰逊初期负责航空分析，在1958年美国宇航局成立后投入到了宇宙开发任务中。1961年宇航员艾伦·谢泼德的美国最初的载人宇宙弹道飞行、1962年约翰·格伦的美国最初的载人宇宙轨道飞行、1969年“阿波罗11”号人类首次载人月球探测等的计算，都出自她的手。值得一提的是，格伦因不相信美国宇航局新引进的电子式电脑的计算，委托约翰逊用手重新验算，留下了非常有名的趣闻。 约翰逊1986年退休后，仍坚持参加航天飞机等任务。她的业绩一直隐藏在幕后，直到2015年时任美国总统奥巴马授予她美国最高公民奖——总统自由勋章、戏剧性的生活被电影化后，才被世人所熟知。

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