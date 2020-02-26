即使韩国人在中国被隔离也束手无策的韩国外交. February. 26, 2020 07:32. by 申나리, 尹完準 journari@donga.com,zeitung@donga.com. 在韩国确诊新冠病毒感染者不断增加的情况下，美国和中国提高了对韩国的应对力度。美国疾病控制和预防中心当地时间24日将韩国旅游保健警报提升至与中国相同的最高级别，中国地方城市25日首次将来自韩国的航班乘客全部隔离。随着新冠病毒事态的长期化，文在寅政府的“新冠外交能力”和防疫、经济问题一起正式成为批评的对象。 美国疾控中心24日以“（新冠病毒）在社区广范围传播”为由，把对韩国的旅游保健公告提升到了最高级别——第三阶段“警告（Warning）”。美国疾控中心表示，“建议避免所有不必要的韩国旅行”。 中国山东省威海市机场当局25日表示，将把包括19名韩国人在内的、从仁川机场出发搭乘济州航空公司的167名乘客全部隔离在酒店，并实施为期14天的隔离。对此，外交部发言人金仁哲在25日的吹风会上表示，“据我所知，中国政府在各个省份的防疫层面都采取了强有力的管制”，并未就此表示遗憾或抗议。日本外务省也于当天针对大邱和庆尚北道清道郡发布了第二阶段感染症危险警报，并劝告谨慎前往。这是日本首次对韩国发布与新冠病毒相关的危险警报。 随着各国接连采取禁止或限制入境的措施，韩国外交部25日下午首次以驻韩外交使团为对象，举行了政府应对新冠病毒的说明会。一名外交消息人士指出：“文在寅政府一直致力于朝核外交，因此在真正需要的时候未能发挥国家的外交能力。”

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