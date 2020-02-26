三星电子全球率先进入16GB移动DRAM量产. February. 26, 2020 07:33. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子在全球率先量产“16GB LPDDR5移动DRAM”，延续了“半导体超差战略”。三星电子25日宣布，已开始批量生产实现历史最高速度、最大容量的16GB移动DRAM（动态随机存取存储器）。与现有的高端智能手机上搭载的移动DRAM（8GB LPDDR4X）相比，该产品的容量和速度分别提高了2倍和30%。 半导体业界相关人士表示：“三星电子去年7月在世界上首次推出12GB LPDDR5移动DRAM，时隔不到5个月，就成功量产16GB移动DRAM，再次引领了高端存储半导体市场的成长”，“三星电子引领储存半导体市场的市场领导力将更加稳固。” 新产品16GB移动DRAM的速度是5500MB/s。是现有的高端智能手机用移动DRAM（4266Mb/s）的约1.3倍。约9部全HD级电影（5GB）容量的44GB数据，处理时间仅需1秒钟。另外，与现有产品（8GB LPDDR4X）套装相比，容量提高了2倍，耗电减少了20%以上。将相当于1.5GB的8个12GB芯片和相当于1GB的4个8GB芯片捆绑在一起的该产品，将搭载在三星电子推出的高端智能手机Galaxy S20 Ultra（512GB）上。 三星电子表示，通过这一新产品，可以用高级智能手机提供游戏玩家体验。三星电子有关负责人表示，“其容量比主要搭载在专家用笔记本电脑和游戏专用电脑上的8GB DRAM高2倍，因此在进行生存射击游戏时，可以更快地看到远在千里之外的对象并做出反应。玩超高分辨率游戏时，更能欣赏到真实的影像。” 三星电子成功量产16GB移动DRAM，为抢占新一代旗舰智能手机市场占据了有利位置。此外，三星电子还建立了行业内唯一一个8GB、12GB、16GB LPDDR5移动DRAM全生产线，建立了多元化、稳定的供应体系。

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