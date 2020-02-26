因新冠肺炎疫情，“87个国家参加的”釜山世乒赛也将延期. February. 26, 2020 07:33. by 兪載泳 elegant@donga.com. 由于新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)的扩散，韩国乒乓球历史上首次在国内举办的2020釜山世界乒乓球团体锦标赛将延期至6月举行。 釜山市市长吴巨敦和大韩乒乓球协会会长柳承敏等25日出席了记者招待会，并表示：“原定在3月22日至29日举行的大赛将推迟到6月21日至28日举行，延期三个月。”按照原计划，来自87个国家的1200多名选手和各国乒乓球相关人士等3000多人将参加此次团体世乒赛。釜山市表示，随着新冠病毒确诊患者的迅速增加，国际乒联(ITTF)正式建议推迟比赛，大赛组委会接受了这一建议。吴市长说：“虽然讨论了不推迟大赛，无观众比赛的方案，但考虑到市民和运动员的安全，我们认为强行举行大赛是不合适的。”从27日到下月2日在首尔松坡区奥林匹克举重竞技场举行的第一届东亚国际举重大赛也将暂时延期。 本赛季末段排名竞争激烈的职业篮球比赛将采用无观众入场的比赛形式。韩国篮球联盟(KBL)25日召开紧急理事会，决定直到疫情状况得到改善为止，将进行无观众比赛。这是继女子职业篮球、职业排球之后采取的措施。从26日举行的好丽友-蔚山(高阳体育馆)、电子乐园-KGC(仁川三山世界体育馆)的比赛开始，观众将被禁止入场。从去年10月5日开始常规赛的职业篮球联赛截止到下月31日，共进行6轮比赛(每队54场比赛)，以25日为准，每队共进行了40~42场比赛。 另外，原定于下月13日至15日在木洞滑冰场举行的2020国际滑冰联盟(ISU)短道速滑世界锦标赛的举办前景也变得扑朔迷离。大韩冰上竞技联盟管理委员会计划与ISU协商后决定是否延期或取消。 各种国内大会也接连决定延期。原定于27、28日在泰陵国际滑冰场举行的2020年全国男女全能综合速滑锦标赛和下月7、8日举行的第55届冰人追悼全国男女速滑赛被暂时推迟。木洞冰场从24日开始从防止新冠病毒扩散的角度出发，进入了无限期休市状态。

한국어