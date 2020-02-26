触发“Metoo”运动的韦恩斯坦被判有罪......起诉人女演员：“垃圾被清理”. February. 26, 2020 07:33. by 崔智善 aurinko@donga.com. 24日，触发全世界“Metoo(#Metoo•我也是)”运动的美国著名电影制片人哈维•韦恩斯坦(68岁)因涉嫌强奸被判有罪。2017年10月，《纽约时报》在头版刊登了8名受害者的采访，报道了他在25年间对数十名女性的性虐待，引起了轩然大波。这成为“Metoo”运动的开端，并成为了各国有权者男性纷纷落马的契机。 据CNN等媒体报道，美国纽约曼哈顿地方法院对韦恩斯坦卷入其中的一起3级强奸及1级犯罪性暴力案件各作出了有罪判决。2006年对当时担任制作助理的米利安•海莉(42岁)实施的性暴力，2013年对演员杰西卡•曼恩(29岁)的强奸嫌疑被认定。其间以不拘留状态接受审判的他立即被收监。法庭将于下月11日最终宣判刑期，最长服刑时间可达25年。 虽然韦恩斯坦在审判前雇用了专门从事性犯罪的律师，并向部分受害者提出300亿韩元的补偿金，但他最终难逃有罪判决。起诉人之一，演员罗斯•麦嘉文发表感言称，“垃圾被清理了。” 但是，他卷入的另外两起“掠夺性性暴力(predatory sexual assault)”和一起3级强奸等三项指控得到无罪判决。律师对被判有罪的2起案件也立即表示抗诉。由7名男性和5名女性组成的12名陪审员经过5天的讨论，于当天作出了判决。一些申诉人表示，他们“未能向许多妇女传递真相和正义”，对三项指控得到无罪判决表示失望。 1952年，韦恩斯坦在纽约以犹太珠宝商之子的身份出生，1979年他与弟弟鲍勃成立了米拉麦克斯电影公司。公司制作并发行了《性、谎言和录像带》、《低俗小说》、《英国病人》、《心灵捕手》、《国王的演讲》等横扫美国奥斯卡和法国戛纳电影节的多部电影。该公司还负责了奉俊昊导演的《雪国列车》的海外发行。被赞创造了艺术性优秀、票房高的电影公式的他行使了无所不能的权力。这就是3年前《纽约时报》报道出来时，世界电影界轰动一时的原因。揭露他性暴力的人包括安吉丽娜•朱莉、乌玛•瑟曼、格温妮丝•帕特洛、莎尔玛•海耶克等多名著名女演员。

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