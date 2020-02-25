机场、港口敞开大门，只对国内采取强制措施……漏洞百出的不均衡防疫. February. 25, 2020 07:34. . 新冠肺炎危机警报升级至最高级的“严重”阶段后的第二天，疫情继续扩散，患者人数增至760多人。死亡人数为7人。继海陆空被突破后，警方和检方也陆续出现了确诊患者和自行隔离者。国会也确认出现密切接触者，因此日程被全面取消等，公共领域的各个地方正在慢慢瘫痪。 政府昨天公开表示要在4周内控制新冠疫情的扩散，并出台了有关大邱的特别对策。也就是说，将对有感冒症状的2.8万名大邱市民进行全面调查，防止疫情向全国扩散。前一天，政府还要求大邱市民在两周内克制外出，禁止在婚礼场等密闭空间内就餐。虽然形式上是“要求”和“恳求”，但是大邱市民的日常生活必将受到大幅限制。除此之外，今后还将在全国范围内实行禁止集会或礼拜等集体活动、限制大众交通、关闭公共用途设施、劝告在家办公等高强度政策。 但是，虽然政府全力应对，但由于缺乏一贯性，很多方面存在不对称性，令国民感到混乱。政府发出“严重”警报，最早从幼儿园和中小学开园及开学开始，推迟一周。但是，政府无权强制要求停课的学院很多都是按照预定进行授课。学校上课被阻止的同时，学生聚集到比学校更狭窄、更封闭的环境——学院上课的情况被放任不管。 更根本的防疫不均衡是出入境政策。随着国民日常生活受到严重制约，除湖北省以外，对从其他地区出发的中国公民的入境，实际上一直处于无对策状态。目前，与新天地教徒相关的地区感染是确诊患者暴增的主要原因，但如果继续放任来自中国的感染源流入，即使今后新天地的情况能够稳定下来，危险也只能持续扩大。眼下，1.9万名中国留学生将陆续入境。对于在校园和宿舍集体生活的留学生，虽然制定了隔离宿舍等部分对策，但是对于留学生以外来自中国的外国人，却没有采取任何对策。 在韩国政府犹豫不决地阻止感染源入境时，禁止韩国人入境的国家增加到了7个。国民不得不怀疑外交部是否采取了适当的应对措施。如果能不阻止入境就防治传染病，那将是最理想的防疫方式。但是，在没有信心承担国内损失的情况下，放任感染源流入，只能是逞匹夫之勇。没有一贯性的不对称性防疫对策，无法得到作为防疫最高武器的国民的信任。

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