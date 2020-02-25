拿破仑的表演. February. 25, 2020 07:34. by 历史学者 . “我前往开拓新的国家。第一次看到，不带偏见地看到。我将踏上隐藏在神秘面纱后面、2000年来对所有欧洲人关闭的土地。”这是与拿破仑一起加入埃及远征队的学者多米尼克·维望·德农的原声。50多岁的德农是个特别的人物。他以前也去过欧洲许多地区。正因为如此，他才了解了“未知文明所带来的新知识的力量”，这种诱惑似乎战胜了年龄和远征的危险。 其他人则不然。1798年，拿破仑试图远征埃及，并成立了由人文学者、科学家等组成的勘探团。他希望有权威学者参与进来，但已经名声在外的人拒绝冒险，因为战争和瘟疫正在等待着他们。与宏大的名称不同，参与该活动是平均年龄25岁左右的年轻人。拿破仑也只有29岁。 拿破仑为何要带他们去埃及远征，这是一个谜。1796年成为意大利方面军司令官的拿破仑远征意大利大获全胜。法国民众对胜利狂热不已，但拿破仑却从意大利掠夺了大笔钱财和艺术品，献给政府。难道是因为他认为掠夺要想有效，就需要学问和研究吗？还是认为，为了成为最高权力者，需要超越战争英雄的形象？拿破仑成功改变了形象，开始把自己与征服埃及的亚历山大、罗马皇帝相提并论。但是士兵们的士气却暴跌。再加上鼠疫袭击了法国军队。拿破仑要从事一生一世的冒险。他还到雅帕的野战医院慰问士兵，并与鼠疫患者握手。虽然他一走出医院就逃得远远的，但这个场面被画成一幅壮美的油画，被宣传了很久。如果拿破仑感染鼠疫，会怎么样呢？应该称赞拿破仑对权力的勇气吗？或是应同情天真的士兵们？

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