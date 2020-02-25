“默认犹太人大屠杀”的教皇秘密文件将于下周公开. February. 25, 2020 07:34. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. “是希特勒的教皇，还是战争的圣者？” 在第二次世界大战期间在位的教皇庇护十二世(Pope Pius XII，1876~1958年•照片)的秘密文件公开一周前，因对纳粹犹太人大屠杀保持沉默而受到批评的他的行迹能否得到正确评价，备受关注。据美国时事周刊《新闻周刊》23日(当地时间)报道，该文件将在庇护十二世登基81周年的下月2日公开。 庇护十二世在任期间(1939∼1958年)与第二次世界大战重合。对此，一些犹太人组织和历史学家一直批评庇护十二世对纳粹德国的犹太人大屠杀暴行保持沉默，没有为拯救死难者作出足够的努力。 一些人认为，有证据表明，庇护十二世知道“屠杀犹太人”的计划。庇护十二世平时认为对欧洲的最大威胁是共产主义，但他认为纳粹德国是阻止共产主义扩散的堡垒，并保持沉默。 通常，教皇厅会在特定教皇在位最后一年70年后，解禁该教皇在位时期制定的文件。按照这样的标准，庇护十二世在任期间的档案公开时间为2028年。《路透社》报道称，方济各教皇去年3月会见教皇厅梵蒂冈使徒档案馆职员时表示“教会不惧怕历史”，并决定提前公开教会历史。 教皇厅期待此次公开能够重新评价庇护十二世的行迹。教皇厅一直主张，庇护十二世担心犹太人面临更大的困境，所以低调地进行了努力，并鼓励犹太人躲藏在教堂和修女院等处。 教皇厅使徒档案馆责任主教塞尔吉奥•帕加诺对《梵蒂冈新闻》表示，“将公开证明从纳粹那里拯救犹太人的比庇护十二世业绩的文件。”他补充说：“此次公开对象中包括犹太人对庇护十二世的感激之情的文件、以及可以消除对他沉默的疑问的文件等。” 阅览申请吸引了150多名历史学者和神职人员。《美联社》评价称，此次公开的文件量达6个记录保管所的数百万页资料，因此短期内很难找到独家资料或在1年内得出新的研究结果。

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