一觉醒来意大利确诊患者翻了一番...... 或成“欧洲武汉”？. February. 25, 2020 07:35. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 随着意大利国内新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)确诊者接连出现，一直被认为是安全地带的欧洲，新冠病毒恐惧也在扩散。 据《安莎通讯社》报道，意大利政府宣布，截至23日晚该国共有155例确诊病例(死亡3人)。比前一天的76人猛增了近一倍。值得注意的是，确诊病例中约有71%(110人)发生在经济中心米兰所在的北部伦巴第大区。 当天，意大利总理朱塞佩•孔特向伦巴第及附近威内托大区的十余个市镇下达了移动限制令，进出需特别许可。最大的庆典威尼斯狂欢节、职业足球意甲联赛等比赛也全部取消。原本1个3~4欧元的手消毒剂的价格也暴涨至数十欧元，甚至出现了缺货现象。 患者剧增的原因尚未查明这一点也增加了人们的担忧。当局认为米兰附近科多尼奥镇的38岁男子A某是最早确诊者兼“超级传播者”。19日，他因肺炎住进了镇上医院。此后，与他接触的人、相关医院的医生和患者等全部被感染。美联社(AP)报道说：“当局认为A某是从最近访问中国上海的朋友那里感染的，但朋友却被判定为阴性。去过A某经常去的咖啡店的中国人也全部接受了检查，但被判定为阴性。” 意大利是旅游大国，这里来来往往有无数中国人。值得一提的是，中部托斯卡纳大区佛罗伦萨近郊的纺织产业城市普拉托有3万中国人，占20万人口的15%。除此之外，包括非法来意的中国人在内，托斯卡纳也难逃新冠病毒之忧。有人担心，意大利会不会像新冠病毒发源地中国湖北省武汉那样成为“欧洲的武汉”。

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