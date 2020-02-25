“天气转暖的话，病毒会消失”的预测错了吗？. February. 25, 2020 07:35. by 姜东雄记者•李允泰记者 leper@donga.com,oldsport@donga.com. 通常情况下，天气转暖，病毒的力量就会减弱。这就是国内外专家们认为春天到来后，新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)将趋于平稳的原因。但是，最近新冠病毒的扩散情况却并不一定如此。因为在气温较高的国家，患者也在不断增加。 新加坡卫生部23日(当地时间)表示，当地新冠病毒患者增加了3人，增至89人。最近，新加坡白天的气温上升到31度。中国台湾和泰国、澳大利亚的最高气温为26至34度，这些地方的患者分别为35人、28人和22人。伊朗和阿联酋(UAE)等中东国家的情况也类似。可以说，“病毒在高温下活动性差”的意见不适用于此次新冠病毒。此前，美国总统特朗普10日曾主张说，“在天气转暖的4月份，新冠病毒就会消失。”但是专家们指出这是草率的判断。 高丽大学安岩医院感染内科教授孙长旭(音)表示：“不能因为之前流传的冠状病毒在冬季流行，夏天沉没，就断言此次的新冠病毒也会这样。”首尔大医院感染内科教授金南中表示：“不能将365天温暖的新加坡与四季分明的韩国相比较。” 美国国立保健院(NIH)下属过敏性传染病研究所(NIAID)的安东尼•卡普尔博士表示：“一般季节性流感进入3、4月份患者就会减少，但我们对新冠病毒还一无所知。”

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