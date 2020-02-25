拒绝韩国人入境的国家扩大至约旦等7个国家. February. 25, 2020 07:35. by 李世亨, 尹完準 turtle@donga.com,zeitung@donga.com. 随着韩国的新冠肺炎确诊患者剧增，禁止或限制韩国人入境的国家正在增加。当地时间23日，约旦正式决定禁止韩国人入境，非洲岛国毛里求斯实际上也禁止韩国人入境。卡塔尔和中国澳门决定把入境的韩国人自行在家或相关设施里隔离14天。澳大利亚将韩国旅游危险警报提高到了二级。 截至24日，对韩国人采取禁止入境措施的国家有7个（以色列、约旦、毛里求斯等），采取加强检疫等限制措施的国家及地区有9个（卡塔尔、英国、中国澳门等）。居住在海外的侨民、企业派驻人员和游客的困难也会大为增加。 ○担心卡塔尔等地韩国企业活动萎缩 非洲岛国毛里求斯23日在没有预告的情况下，将经由迪拜抵达的36名韩国新婚夫妇等游客送往医院。韩国外交部说，“一些游客出现感冒症状，毛里求斯卫生部下令采取了临时措施”。 一名游客在社交网站上留言说：“（到达之后）根本没有得到像样的等待场所和情况说明等。四五个小时没喝上一口水。”这名游客还吐槽说：“到了一看，是一栋写有‘SHELTER（庇护所）’的既没有空调、连插座都没有的建筑”，“里边老鼠在跑，壁虎在爬。” 22日突然下达禁止韩国人入境措施的以色列，因大韩航空停止运航，圣地朝圣者等游客遭受了巨大的不便。据韩国驻以色列大使馆透露，23日有200多名韩国游客乘坐土耳其航空公司和俄罗斯航空公司等航班出境。 韩国政府正在考虑对未能回国、行动受限的约200名旅客派遣专机。外交部相关人士表示：“以色列政府为了支援韩国旅客早日回国，以承担全部费用为条件，（韩国政府）正在研究安排专机。” 以建设企业为中心，韩国企业展开在卡塔尔活动活跃，该国也从23日起对来自韩国的入境者实行14天隔离措施，因此有人担心，今后在事业进行等方面会出现困难。据悉，KOTRA进行的两国贸易使节团活动已被取消，建设公司担心人力派遣会出现差池。 ○中国加强检疫以防止新冠肺炎逆流入 中国表示，将阻止从韩国逆向流入新冠肺炎，加强了对来自韩国的乘客的防疫。据中国中央电视台24日报道，吉林省延吉朝阳川国际机场设置从韩国出发的乘客专用通道，从23日晚开始采取特别措施，将来自韩国的乘客与其他乘客进行物理隔离。 韩国侨民较多的山东省青岛流亭国际机场对来自韩国的全体乘客进行了发热检查，并要求在检疫问卷上详细填写地址和联系方式。韩国人聚居的北京望京的一些公寓园区通报说：“从韩国回来的人必须进行14天的自我隔离才能获得出入证。” 进入韩国的外国航空公司也陆续中断了航班。新西兰航空公司24日宣布，将于3月8日至6月30日中断仁川至奥克兰航线的运营。最近，日本航空、新加坡航空、越南航空、泰国航空等亚洲地区航空公司中断或减少了韩国航线，但在西方国家，新西兰航空是第一家。

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