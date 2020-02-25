黄义助状态火热，头球攻破大巴黎球门. February. 25, 2020 07:35. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 上半场第18分钟，法甲联赛波尔多队开出角球，前锋黄义助(28岁•波尔多队)在门前中央抢占了很好的位置。波尔多队的托马•巴西奇左脚开出的角球飞向门前，黄义助高高跃起，试图用头球去改变球的飞行轨迹。皮球击中黄义助头部，在击地弹起后飞向球门左侧。联赛第一强队巴黎圣日耳曼队(PSG)门将塞尔吉奥•里科奋力高高跃起，但无法阻止皮球以完美的弧线飞入球网。 24日，黄义助在法国巴黎王子公园球场举行的2019~2020赛季法甲联赛第26轮与大巴黎队的客场比赛中，头球率先破门。这是黄义助本赛季攻入的第6粒入球。身高185厘米的他，包括6日与布雷斯特的法甲比赛在内，在最近的4场比赛中，光头球就进了3个。黄义助的优势在于，凭借出色的脚踝力量，可以在不同角度使用双脚射门，而他凭借最近提高的选位和身体对抗能力，在定位球情况下连续头球破门。 虽然黄义助破门得分，但波尔多队最终仍以3比4输给了拥有内马尔(巴西)、基利安•姆巴佩(法国)等世界级球星的大巴黎队。本场过后波尔多队积35分(9胜8平9负)下滑2位，排名第12位，而大巴黎队则积65分(21胜2平3负)，在积分榜上遥遥领先。 尽管球队失利，但黄义助还是得到了法国媒体的一致好评。法国《Le Télégramme》评价称：“以较少的转会费转会费(约26亿韩元•推测)转会到波尔多队的黄义助，在欧洲舞台上的表现仅次于韩国代表球员孙兴慜(托特纳姆热刺队)。”足球统计网站《whoscored.com》赛后给黄义助打了6.9分，这一得分在波尔多队内排名第三。 另外，奥地利足球甲级联赛萨尔茨堡队的黄喜灿(24岁)当天在与奥地利维也纳队的比赛中，在下半场第25分钟助攻帕特森•达卡攻入一球。在本赛季奥地利甲级联赛中，黄喜灿贡献8次助攻(6球)，排在助攻榜第三位。萨尔茨堡队客场与维也纳队(第七位)战成2比2平，继续保持联赛第二的位置。

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